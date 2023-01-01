Successo per la 22ª edizione della Fiera delle Erbe: Roccaforte risponde con entusiasmo

CUNEO CRONACA - Si è conclusa con un grande successo la 22ª edizione della Fiera delle Erbe di Roccaforte Mondovì, un percorso iniziato già nel mese di marzo con una serie di incontri, corsi, passeggiate ed eventi dedicati alla natura, alle erbe spontanee, alla cultura e alle tradizioni del territorio. Un cammino che ha trovato il suo culmine nei quattro giorni conclusivi, dal 30 maggio al 2 giugno 2026, richiamando diverse migliaia di persone tra visitatori, partecipanti e appassionati. Un risultato che conferma la Fiera delle Erbe come uno degli appuntamenti più attesi e apprezzati del territorio, capace di coinvolgere la comunità locale e attrarre un pubblico sempre più ampio.

La giornata conclusiva di martedì 2 giugno si è aperta con l’inaugurazione ufficiale alla presenza di numerosi sindaci del territorio, autorità provinciali e regionali, rappresentanti della Fondazione CRC e delle principali realtà associative locali. Una partecipazione significativa che testimonia il ruolo crescente della Fiera delle Erbe quale evento di riferimento per la valorizzazione del territorio, delle sue tradizioni e delle sue eccellenze ambientali, agricole e culturali.

Tra gli appuntamenti più apprezzati, la Cena delle Erbe di lunedì 1° giugno ha accolto numerosi partecipanti presso il Pala San Pio, in un’atmosfera conviviale e raffinata. Un plauso particolare va a TOC 1956 e Non Solo Wine per l’eccellente organizzazione e la qualità della proposta gastronomica, che ha raccolto unanimi apprezzamenti. Grande apprezzamento anche per il Pranzo delle Erbe di martedì 2 giugno, curato da TOC 1956, che per tutta la giornata ha proposto e servito i suoi piatti ai numerosi visitatori della fiera. Un lavoro intenso e continuo che ha contribuito in modo significativo alla riuscita della manifestazione, confermando la qualità dell’accoglienza e l’impegno di volontari e collaboratori. Grande partecipazione ha caratterizzato l’intero calendario di iniziative. Molto seguite le passeggiate botaniche guidate da Cinzia Cesano, dedicate al riconoscimento delle erbe spontanee e officinali, così come le escursioni naturalistiche accompagnate da Chiara Bonello. Le visite guidate alla Pieve di San Maurizio, curate dalla signora Paola, hanno arricchito l’offerta culturale della manifestazione, mentre il corso di Erboristeria Ayurvedica condotto dalla Dott.ssa Sadbhawna Bhardwaj ha aperto nel migliore dei modi il programma dei giorni precedenti la fiera. Un ringraziamento sentito va a Slow Food e ai Custodi dei Castagneti per la splendida passeggiata a Baracco, capace di coniugare escursionismo, tradizione e cultura locale in un’esperienza autentica e coinvolgente. Prezioso anche il contributo del Comizio Agrario di Mondovì, la cui presenza ha ulteriormente valorizzato gli aspetti agricoli, culturali e divulgativi della manifestazione. Un grazie speciale va alle Maske, che hanno animato la camminata di domenica a Baracco e che, insieme ai volontari, hanno acceso il forno comunitario offrendo pane, pizza e focacce appena sfornate: un gesto di genuina ospitalità che ha lasciato un bellissimo ricordo nei partecipanti. Chi ha apprezzato la magia delle Maske può già segnare in agenda il prossimo appuntamento: “In una notte di mezza estate”, in programma l’11 luglio 2026.

Un ringraziamento speciale va a Horse’s Club Mondovì e a La Canunia per gli spettacoli equestri, il battesimo della sella e i giri in carrozza, attività che hanno emozionato grandi e piccoli per l’intera giornata. Presso la Crusà – Confraternita della Santa Croce – ha trovato spazio una suggestiva esposizione artistica con le opere di Simonetta Ellena e Giulia Otta, affiancata dall’elegante mostra di bonsai curata dal Giardino Bonsai Zenji-en di Alessandro Bovio: un connubio tra natura e arte che ha arricchito ulteriormente il percorso della fiera. Molto apprezzati e partecipati i laboratori creativi per bambini organizzati dalla Biblioteca. Grande successo anche per il primo show cooking “Dalla pasta alle erbe: tradizione e cucina consapevole”, che ha coinvolto visitatori di tutte le età. L’iniziativa, proposta dall’associazione La Rasdouireto della Valle Stura per la promozione del Crousèt, pasta tipica della tradizione alpina, e da Nadia Castellino del ristorante Il Cardo e l’Ortica insieme alla sua famiglia, ha saputo trasmettere passione, professionalità e creatività, unendo radici culturali e cucina vegetale consapevole. La musica e i balli folk occitani degli Artusin e del gruppo Folk en Rouge hanno accompagnato la giornata con energia e colore, regalando autentici momenti di festa e tradizione popolare. A completare l’offerta culturale della manifestazione è stata l’apertura del Museo MU.RO., curata dall’Associazione Ra.Ro.

L’Ufficio Turistico di Roccaforte Mondovì e l’Amministrazione Comunale desiderano ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa straordinaria edizione. Un riconoscimento particolare va alla Pro Loco di Roccaforte Mondovì e a Kyé+, instancabili protagonisti nell’organizzazione e nella promozione della manifestazione. Un grazie sentito alla Protezione Civile del Gruppo ANA Mondovì per la professionalità, la disponibilità e il prezioso supporto logistico garantito durante l’evento. Un ringraziamento ad ADIPA Piemonte, alla sua seconda partecipazione alla Fiera delle Erbe: una presenza che rappresenta un motivo di orgoglio e testimonia la crescente attrattività della manifestazione a livello regionale. Un ringraziamento anche a Green Life, Vivai Acomo e Boasso Giardini per le splendide aree verdi allestite. Le loro composizioni floreali hanno contribuito in modo determinante all’identità visiva della manifestazione, creando un’atmosfera accogliente e suggestiva. Grazie infine a tutti i volontari, collaboratori, espositori, associazioni e partner che, con il loro impegno e la loro passione, rendono ogni anno la Fiera delle Erbe un appuntamento unico nel suo genere. "Questa edizione ci consegna numeri e riscontri straordinari – dichiarano l’Ufficio Turistico e l’Amministrazione Comunale – che ci riempiono di orgoglio e ci motivano a lavorare con ancora maggiore entusiasmo per il futuro. La Fiera delle Erbe è molto più di un evento: è un atto d’amore verso il nostro territorio, le sue tradizioni e la sua comunità."