"Sentieri del mistero": la danza immersiva tra arte e natura al Parco fluviale di Cuneo

GEANINA FILIP - Lo Spazio F’Orma del Parco fluviale Gesso e Stura di Cuneo ha ospitato “Sentieri del mistero”, produzione site-specific della compagnia EgriBiancoDanza firmata da Raphael Bianco: una vera e propria esperienza esperienza immersiva in cui il pubblico è invitato a costruire il proprio percorso all’interno di un “labirinto coreografico”, muovendosi nello spazio.

I danzatori, avvolti in costumi leggeri e accompagnati da una colonna sonora minimalista e vibrante, hanno raccontato senza parole storie trasformazioni e cambiamento. Ogni gesto sembrava risuonare con vibrazioni del luogo, in un dialogo tra corpo e ambiente, tra arte e mistero. Il pubblico, disposto lungo il sentiero, ha seguito i movimenti dei danzatori, in un'esperienza immersiva e contemplativa, rara nel panorama performativo contemporaneo.

“Sentieri del mistero” è una produzione della Fondazione Egri, Centro di Rilevante Interesse per la Danza, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione Cassa Risparmio Torino e altri enti promotori dell’arte contemporanea.

Ai nostri microfoni, Raphael Bianco, direttore di EgriBiancoDanza di Torino.

