Piace “Cavalli a Vi”, il festival equestre che porta ogni anno colori ed emozioni a Vicoforte

ROBERTO CROCI - Fino a soli 150 anni fa ben più di 30.000 cavalli e muli trasportavano in Piemonte il prezioso sale di Provenza, l’oro bianco, lungo la Roa Marenca che arrivava anche al Santuario di Vicoforte.

Grazie all’invenzione dell’ingegner Karl Benz i cavalli divennero di… benzina, i nostri beniamini quadrupedi smisero gradualmente di lavorare e il sale fu sostituito dai moderni frigoriferi.

Così oggi possono anche “giocare” con gli umani come nella terza edizione del festival equestre di Vicoforte “CAVALLI A VI’”, grazie anche all’organizzazione dell’HORSE’S CLUB MONDOVI’, un team carico di passione e amore per gli animali.

Il Sindaco Valter Roattino ha tagliato il nastro della manifestazione con Rocco Pulitanò, consigliere dell’agenzia turistica ATL Cuneo che ha promosso l’iniziativa e i sindaci dei comuni limitrofi.

Fantastico lo spettacolo serale di sabato che ha rivestito cavalli e cavalieri di luce e colori in tutti i sensi. Le giovani allieve dell’Horse’s Club sono letteralmente scese in campo in sella a piccoli pony, cavalli splendidi e incorruttibili muli, facendo cambiare al pubblico le idee preconcette su questi compagni dell’uomo.

Commovente il riconoscimento dato ad un bel mulo accompagnato da un conduttore in tenuta d’alpino, facendo così omaggio al suo ruolo fondamentale nelle due grandi guerre sulle nostre Alpi.

Una bella manifestazione “outdoor” che invita a ritornare alla mobilità dolce che sta ottenendo così tanto successo aumentando anche i pernottamenti nel nostro Monregalese.

Lo staff di Vicoforte è già in… sella per l’edizione 2020. Alè, che i puruma feira!

Roberto Croci

(Foto Roberto Croci)