Successo a Cuneo per "Einstein, the Dark Matter", viaggio immersivo tra scienza e danza

CUNEO CRONACA - Grande apprezzamento da parte del pubblico cuneese, che al Teatro Toselli ha risposto con entusiasmo a una proposta artistica innovativa e di grande spessore culturale. "Einstein, the Dark Matter", la terza tappa di Ergo Sum, all'interno della stagione Interscambi Coreografici 2025 -2026, si conferma uno spettacolo capace di avvicinare mondi apparentemente distanti, dimostrando come la danza possa essere uno strumento potente per raccontare anche le idee più astratte.

Lo spettacolo si è sviluppato in un percorso immersivo, dando forma visiva, già dal titolo, a concetti complessi come il tempo, lo spazio e l'energia. I danzatori, con una fisicità potente ed espressiva, hanno trasformato teorie scientifiche in emozioni tangibili, creando un dialogo continuo tra razionalità e immaginazione. Molto apprezzata anche la scenografia, capace di creare atmosfere sospese e quasi cosmiche.

Nel video Raphael Bianco, vice presidente di Egri BiancoDanza di Torino.