Proprio due secoli fa studenti e militari di Cuneo protagonisti dei Moti del 1821

GUIDO OLIVERO - Il 9 e 10 gennaio di 200 anni fa iniziarono i moti piemontesi del 1821. In quei lontani giorni gli studenti iniziarono una protesta contro lo Stato assolutista sabaudo dinnanzi al Teatro d’Angennes. Alcuni di loro vennero arrestati per aver indossato la berretta frigia, simbolo di libertà. La protesta studentesca non tardò a scatenarsi e la sede universitaria in via “da Po” venne occupata. Il Governatore della città, Thaon di Revel non esitò, su indicazione del Re, Vittorio Emanuele I, a reprimere la rivolta nel sangue. Gli studenti barricati nell’edificio poco poterono contro le truppe guidate dallo stesso Governatore che in poche ore ebbero il sopravvento. L’Università venne chiusa e le lezioni vennero sospese.

I tafferugli proseguirono per settimane e settimane e una parte degli ufficiali e sottoufficiali dell’esercito si schierarono dalla parte degli studenti. Lo stesso Carlo Alberto, principe di Carignano, solidarizzò con gli studenti. Anche se da molti storici, per gli accadimenti successivi, il principe e poi re venne definito come un uomo tentennante in quel frangente non si dimostrò tale. Ma cosa volevano gli studenti e poi anche i militari? Tutti quanti aspiravano ad avere una Costituzione liberale sulla scia di quella spagnola, conquistata nel 1820 o meglio strappata al sovrano spagnolo, Ferdinando VII, da un gruppo di soldati a Cadice con una sorta di ammutinamento prima di imbarcarsi per andare a combattere nelle Americhe. Quella Costituzione piaceva a molti, piemontesi, napoletani, siciliani. Oggi potremmo dire che piaceva agli italiani.

Il corpo di norme costituzionali, con la religione cattolica sempre al centro era però una Costituzione più democratica, che in qualche modo faceva chiarezza e delimitava il potere monarchico aprendosi verso timide forme di rappresentanza partecipativa. Pur rimanendo il potere esecutivo in mano al Sovrano si introduceva un Parlamento monocamerale, eletto a suffragio maschile. Tornando a quei giorni del 1821, la città di Torino e anche altre cittadine piemontesi erano diventate tutte rivoluzionarie per cambiare in meglio la vita dei piemontesi costretti da un regime assolutistico a pagare pesanti tasse ed a condurre una vita di stenti. Gli studenti ed i militari, soprattutto i sottoufficiali che avevano misere paghe, tennero per giorni sotto pressione le alte gerarchie sabaude.

La strategia rivoluzionaria che covava da tempo sotto le ceneri e che non aveva trovato terreno fertile con l’occupazione napoleonica di fine Settecento ed inizio Ottocento, continuò ad essere affinata nei Circoli liberali piemontesi che erano sorti un po' in tutto il territorio. Dal cuneese all’astigiano, dall’alessandrino al biellese. In questi Circoli da sempre circolava l’idea che era giunto il momento di liberare il Lombardo-Veneto dagli austriaci e il meridione dagli spagnoli, insomma l’idea era quella di avere un Italia libera dagli stranieri.

Il Congresso di Vienna del 1815 aveva condizionato non poco il progetto di una libera Italia in quanto aveva riaffermato la legittimità degli antichi sovrani e delle vecchie regole di governo. Inoltre in questa assise si era costruito un sistema di rapporti internazionale basato su un equilibrio finalizzato a scoraggiare iniziative rivoluzionarie e liberali. Su eventuali iniziative libertarie/rivoluzionarie le grandi potenze, “santamente” alleate, potevano intervenire a ristabilire l’ordine costituito.

In questo scenario non facile per gli ideali liberali alcuni virtuosi “maestri” erano, però, in Piemonte punti di riferimento per i rivoltosi. Tra questi non possiamo dimenticare il saviglianese Conte Santorre di Santarosa ch’ebbe un ruolo di rilievo in questi moti, il braidese Moffa di Lisio, il Conte Asinari di San Marzano e il Giacinto Provana di Collegno. Questi più volte si incontrarono con il Principe Carlo Alberto per ottere il suo appoggio e coinvolgimento nel progetto costituzionalista.

Carlo, che nel 1821 aveva 23 anni, era apparso sin da subito sensibile al progetto liberale, ma i condizionamenti sia famigliari che quelli delle grandi potenze ebbero il sopravvento. E se all’inizio dei moti aveva espresso solidarietà agli studenti, nel corso degli avvenimenti cambiò idea e in qualche modo abbandonò i rivoluzionari al loro destino. Considerata la valenza storica di questi accadimenti che si svolsero tutti in un lasso temporale brevissimo è giusto seguire con più precisione gli avvenimenti accaduti in quelle tormentate settimane torinesi.

Con la chiusura della Università gli studenti cominciarono ad inveire contro il Governatore della città di Torino, cioè contro il Conte Thaon di Revel. L’avevano battezzato il “gran bastardo” ed avevano appeso sul portone della sede universitaria un cartello con su scritto “macelleria reale”. A mediare con il Governatore e con il Re Vittorio Emanuele I era sceso in campo il Ministro della Riforma, il Conte Cesare Balbo, ma la mediazione non generò i suoi frutti.

L’unica novità fu che su consiglio del suo “entourage” il Re Vittorio Emanuele I abdicò in favore del fratello Carlo Felice, e poiché quest'ultimo si era ritirato a Modena fu nominato reggente Carlo Alberto. Questi si trovò a gestire una situazione difficile per le pressioni di tutti i tipi che si trovò addosso. La sua giovane età lo portò dapprima a manifestare solidarietà agli studenti suoi coetanei e poi guidato dai maestri rivoluzionari e in qualità di reggente del trono la sera del 13 marzo 1821 firmò il proclama che annunciava la concessione della Costituzione spagnola, con riserva dell’approvazione del Re. Il giorno dopo, il nuovo reggente decise di formare una Giunta che avrebbe dovuto fare le veci del Parlamento.

La compagine governativa aveva nominato come ministro della Guerra il Santorre di Santarosa, cioè il capo della sommossa. Il 15 marzo, di fronte alla Giunta, Carlo Alberto giurò di osservare la costituzione già approvata in Spagna, la cui versione sabauda era stata emendata con alcune clausole volute dalla consorte di Vittorio Emanuele I, Maria Teresa d'Asburgo-Este.

Nel frattempo alcuni esponenti del liberalismo lombardo, chiesero a Carlo Alberto di dichiarare guerra all'Austria per fare sollevare Milano, ma il Principe li disilluse, sostenendo che il Piemonte non aveva i mezzi necessari per una guerra contro la potente vicina. Egli accolse invece i consigli di Cesare Balbo: «riportare la disciplina nelle forze armate, impedire eccessi e diserzioni, radunare le truppe fedeli al re (Carlo Felice, detto anche il feroce)». Quest'ultimo accolse però malissimo la notizia dell'abdicazione del fratello, che considerò una «violenza abominevole» e, dal suo ritiro modenese, ordinò a Carlo Alberto di trasferirsi a Novara. Quanto alla costituzione spagnola, dichiarò nullo qualunque atto di competenza sovrana fatto dopo l'abdicazione del fratello.

Per ordine del nuovo re, Carlo Alberto lasciò segretamente, il 21 marzo 1821, palazzo Carignano per Novara, caposaldo della controrivoluzione. Soltanto il giorno dopo i rivoltosi si renderanno conto della sua partenza. Dopo aver fatto tappa a Rondissone il 23 ripartì e si diresse a Novara, dove Vittorio Sallier de la Tour, un generale rimasto fedele alla monarchia, stava raccogliendo truppe lealiste.

A Novara l'ex reggente si fermò 6 giorni perché il 29 gli arrivò un dispaccio di Carlo Felice che gli ordinava di partire subito per la Toscana e raggiungere con la famiglia i suoceri: lo aspettava una sorta di esilio. Avvilito e umiliato dai giudizi e dalle circostanze, il principe di Carignano (pensò anche al suicidio, tale era la depressione in cui era caduto) decise di rinnegare le sue idee liberali e con un passaporto falso intestato al conte di Barge, non senza fatica, lasciò il Piemonte. Fuga anche dettata dal fatto che Carlo Felice stava valutando l'ipotesi di eliminarlo dalla linea di successione con l'intenzione di passare la corona direttamente a suo figlio Vittorio Emanuele. Sull'argomento Carlo Felice chiese l'opinione del principe Klemens von Metternich che, contrariamente alle sue attese, lo invitò a recedere dai suoi propositi. Lo statista austriaco temeva infatti che i diritti di successione sarebbero potuti passare al genero di Vittorio Emanuele I, Francesco IV di Modena, che aspirava al trono dei Savoia e che divenendo anche Re di Sardegna sarebbe diventato troppo potente. Inoltre, l'esclusione dell'erede legittimo al trono sabaudo avrebbe con sé minato il principio di legittimità su cui si reggeva l'impianto politicoideologico del Congresso di Vienna.

L’uscita di scena del principe Carlo impattò negativamente sulle sorti rivoluzionarie piemontesi, nonostante il rilevante impegno del Santorre di Santarosa. Questi tentò di mantenere in piedi il Governo provvisorio rivoluzionario trasferendo la sede a Genova, ma l’intervento richiesto dal re Carlo Felice all’Austria non si fece attendere e i costituzionalisti furono sconfitti a Novara l’8 aprile 1821.

A fianco dei lealisti sabaudi si erano schierati più di 15.000 soldati austriaci. Nonostante i tentativi di resistenza ad Alessandria ed a Torino, dove si distinse in particolar modo il capitano Vittorio Ferrero, l’iniziativa rivoluzionaria si spense. Pochi furono gli arresti e le condanne a morte. I più fuggirono dal Piemonte e andarono a combattere o in Spagna per la riconquista costituzionale o in Grecia. Anche il Santorre fuggì. Prima trovò rifugio a Ginevra dove fu quasi subito allontanato e si trasferì a Parigi alloggiando nel Quartiere Latino con lo pseudonimo di Conti. A Parigi visse in povertà e strinse amicizia con il filosofo Victor Cousin. Decise poi di trasferirsi a Londra e qui conobbe Ugo Foscolo, anch’egli in esilio. Infine si recò a combattere per la guerra di liberazione della Grecia dall’Impero Ottomano. Combattè come semplice soldato e morì in battaglia a Sfacteria il 7 maggio 1825.

I più fortunati tra i costituzionalisti riuscirono a rientrare in Piemonte con le revoche delle condanne a morte in contumacia a partire dal 1833 e tra questi ricordiamo il Conte Asinari, il Moffa di Lisio, il Ferrero, etc. Non si può però chiudere questo viaggio storico a ricordo dei compromessi o costipati (..dal latino: serrare, ammassare) del 1821 senza ricordare qualche studente, militare o professionista cuneese che contribuirono alla causa costituzionalista piemontese.

Tra gli studenti troviamo Francesco Menardi di Roccasparvera che era solito tenere discorsi rivoluzionari al Caffè delle Indie a Torino. Come punizione gli fu invalidato l’esame di laurea in Legge e poi successivamente venne incarcerato nella fortezza di Fenestrelle. Stessa sorte toccò Marco Genovesio di Bagnolo Piemonte e a Viara Giovanni di Morozzo suoi compagni di studi. Anche a diversi studenti di Chirurgia di Cuneo toccò la stessa sorte. I militari cuneesi che parteciparono ai moti o fuggirono all’estero come il tenente Borelli di Demonte o scontarono periodi di sorveglianza a Fossano o a Mondovì. Tra questi si ricordano il sottotenente Bernardi Michele di Cuneo, il tenente della brigata Genova Bottero Giovanni Battista di Limone, l’alfiere Brunetti Vittorio di Cuneo, il sottotenente Delfino Vittorio di Caraglio, il granatiere Giordanengo Antonio di Valloriate, il sottotenente Moschetti Stefano di Caraglio, il caporale Nanis Michelangelo di Demonte, il caporale Sarles Giacomo di Roccavione, il carabiniere Viale Nicola di Vernante, l’alfiere, della legione reale leggiera, Tardivo Giambattista di Boves e il Vigna Tommaso di Peveragno che partecipò alle rivolte di Chambery e venne condannato in contumacia a venti anni di prigione.

A Borgo San Dalmazzo parecchi furono gli indagati e i destituiti dagli incarichi pubblici. Tra questi rammentiamo i fratelli Allione che organizzarono una luminaria la sera del 13 marzo 1821 per festeggiare la Costituzione concessa dal principe Carlo Alberto di Savoia. Per motivi analoghi fu destituito dall’incarico di giudice del mandamento di Borgo San Dalmazzo l’avv. Chiardosso Bartolomeo. Anche Imberti Tommaso, farmacista della cittadina nonché vicesindaco fu destituito. Stessa sorte toccò ad alcuni maestri e sacerdoti della Valle Stura di Demonte, come a Fossati Secondo Giuliano di Sambuco e a Giordana Tommaso di Vignolo.

In chiusura di questo sintetico percorso di narrazione storica si vuole sottolineare che l’ardore messo in campo da tutte le persone che parteciparono ai moti piemontesi del 1821, impegno spesso lacerato e macchiato di sangue, non è stato vano. Il loro sforzo nonostante i patimenti e le punizioni subite ha significato che combattere per la libertà di un popolo ha sempre un grande valore anche se si è perdenti ed a noi posteri corre l’obbligo di non dimenticare e ringraziare.

Guido Olivero