CUNEO CRONACA - Come in altre scuole della Granda, anche all'Istituto Magistrale "De Amicis" di Cuneo, in corso Carlo Brunet, la prossima settimana sarà all'insegna della didattica mista.

Alcune classi con ragazzi in quarantena dopo casi di Covid-19 torneranno a seguire le lezioni da casa, mentre le altre classi frequenteranno regolarmente e in presenza.