Basta parchi e giardini pubblici, sport solo vicino all'alloggio, stop ai weekend nelle seconde case

Ordinanza che vale per la provincia di Cuneo e per l'Italia intera, con misure ancora più restrittive per contenere il contagio da Coronavirus.

Le nuove misure emanate si sommano a quelle già esistenti e sono valide dal 21 marzo al 25 marzo, quando scadrà il decreto del presidente del Consiglio dei ministri che aveva varato la stretta a tutti gli spostamenti e la chiusura di bar e negozi.

La circolare spiega che è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, mentre resta consentito di svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione, individualmente e purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto.

Dovranno essere chiusi gli esercizi alimentari nelle stazioni ferroviarie ed è previsto lo stop agli spostamenti verso le seconde case nei giorni festivi, prefestivi e immediatamenti precedenti e successivi al weekend.