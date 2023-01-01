Strada del Barolo, tornano i Dialoghi tra Vignaioli tra tartufo e grandi vini

CUNEO CRONACA - L’attuale contesto impone sempre di più la necessità per i produttori di vino e gli operatori del sistema turistico di aprirsi e confrontarsi su vari fronti, dalle diverse tecniche ed esperienze in vigna e in cantina alla comunicazione del vino e del territorio, sia dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, che per quanto riguarda l’offerta turistica, stabilendo e consolidando rapporti di amicizia, in un’ottica di condivisione e collaborazione, che può portare beneficio a tutto il comparto.

Per rispondere a questa esigenza e forte del successo delle prime quattro edizioni, tra gennaio e marzo 2026 la Strada del Barolo propone tre incontri formativi rivolti a produttori e operatori turistici per approfondire temi e argomenti di interesse comune e accrescere le occasioni di scambio.

Il primo appuntamento, in programma mercoledì 21 gennaio 2026 alle 16.30 presso il Mudet - Museo del Tartufo di Alba, sarà dedicato al tema “Tartufo, boschi e biodiversità”. L’incontro prevede la visita al museo, una sessione di Analisi Sensoriale del Tartufo condotta da Isabella Gianicolo, responsabile scientifico del Centro Nazionale Studi Tartufo di Alba, e gli interventi formativi di Antonio Degiacomi, Presidente del Centro Nazionale Studi Tartufo, ed Edmondo Bonelli, naturalista e consulente in viticoltura, tartuficoltura, boschi, suolo e territorio. L’obiettivo è duplice: offrire a produttori e operatori un approfondimento sul Tuber Magnatum Pico e fornire gli strumenti per una narrazione autorevole del prodotto, che oltre ad essere simbolo indiscusso dell'eccellenza gastronomica delle Langhe, costituisce un asset strategico capace di generare un notevole flusso turistico e una significativa ricaduta economica per l'intero territorio, oltre a rappresentare un elemento da preservare per l'equilibrio dell’ecosistema.

Per il secondo incontro, in programma venerdì 20 febbraio 2026 presso la cantina Podere Ruggeri Corsini, “Come si sta sviluppando il Barolo in vasca 2025” è prevista l’ormai consueta degustazione di Nebbiolo da vigna unica atto a Barolo (vendemmia 2025), condotto dal Prof. Vincenzo Gerbi, professore ordinario di Scienza e Tecnologia degli Alimenti presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università degli Studi di Torino. il Prof. Gerbi raccoglierà e analizzerà i dati dei produttori anche per creare una storicità delle informazioni, utile a monitorare l’andamento delle vendemmie e fornire indicazioni mirate per la gestione del vigneto e del vino.

L’ultimo appuntamento, in programma giovedì 5 marzo 2026, verterà sul tema “Chiusure enologiche e grandi vini: materiali, esperienze, difetti. Il ruolo delle chiusure nella longevità del vino”. L’incontro sarà dedicato all’approfondimento delle diverse soluzioni di chiusura dei vini, dall’uso del sughero naturale ai tappi alternativi come DIAM, Nomacork e tappo a vite. I relatori, tra cui l’enologo Gianfranco Cordero e il Prof. Vincenzo Gerbi, guideranno i partecipanti in un’analisi dei pro e contro di ciascun sistema, valutandone l’impatto sulla qualità del vino, sulla conservazione e sulla sostenibilità. Sarà anche un’occasione per discutere strategie operative e condividere esperienze pratiche tra produttori.

Le attività in calendario prevedono un attivo coinvolgimento da parte dei produttori stessi: ad ogni appuntamento è infatti in programma la visita presso un museo o una cantina che si sarà resa disponibile ad aprire le porte per l’occasione. Gli incontri offriranno inoltre diverse occasioni di degustazione, come l’assaggio dei Nebbioli da Barolo della vendemmia 2025 (da vasca).

CALENDARIO INCONTRI:

Mercoledì 21 gennaio 2026, ore 16.30

MUDET - Museo del Tartufo di Alba, Via Vittorio Emanuele 19, Alba (CN)

“Tartufo, boschi e biodiversità”

Relatori: Isabella Gianicolo, Antonio De Giacomi, Edmondo Bonelli

Venerdì 20 febbraio 2026, ore 17.00

Podere Ruggeri Corsini, Loc. Bussia Bovi 18, Monforte d'Alba (CN)

“Come si sta sviluppando il Barolo in vasca 2025”

Relatore: Prof. Vincenzo Gerbi

Giovedì 5 marzo 2026, ore 17.00

Location da confermare

“Chiusure enologiche e grandi vini: materiali, esperienze, difetti. Il ruolo delle chiusure nella longevità del vino”

Relatori: Gianfranco Cordero, Vincenzo Gerbi

La partecipazione ai Dialoghi tra Vignaioli è aperta anche a chi non è associato alla Strada del Barolo, ma, essendo i posti limitati, verrà data priorità ai soci, ai quali è garantita una quota di partecipazione agevolata.

Quota di partecipazione per i soci Strada del Barolo: 90,00 euro + IVA a persona per ogni appuntamento oppure 180,00 euro + IVA a persona per i 3 appuntamenti. Per partecipare è necessario registrarsi tramite il form di adesione:

Quota di partecipazione per i NON soci Strada del Barolo: 120,00 euro + IVA a persona per ogni appuntamento oppure 240,00 euro + IVA a persona per i 3 appuntamenti. Per partecipare è necessario registrarsi tramite il form di adesione:

Per dettaglio costi e maggiori informazioni scrivere a: eventi@stradadelbarolo.it

Dialoghi tra Vignaioli, una storia di successo

Ideato nel 2022, il format è cresciuto e si è consolidato nel tempo, offrendo ai produttori associati alla Strada del Barolo diverse occasioni di confronto e dialogo con i numerosi esperti, intervenuti in questi primi quattro anni. Autorevoli personalità, che hanno portato ciascuno il proprio contributo: docenti universitari, ricercatori, agronomi, enologi, enotecnici, viticoltori, cartografi, giornalisti e scrittori.