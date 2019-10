Stracôni 2019: già distribuiti 12.000 pettorali anche grazie alla collaborazione con società sportive e scuole

Sono iniziate a ritmo serrato le iscrizioni alla corrente edizione della Stracôni 2019; infatti, il comitato organizzatore comunica che sono stati distribuiti oltre DODICIMILA (12.000) pettorali, con una media giornaliera che supera la quota 1.000/die , una vera e propria ‘partenza sprint’ per questa 37ª edizione della stracittadina cuneese.

Senza alcun ombra di dubbio, il fattore trainante di questo successo è l’impegno delle società sportive e scuole cuneesi che sono coinvolte nella raccolta delle iscrizioni alla Stracôni e scalare così la speciale classifica per l’assegnazione dei contributi.

Sul medesimo trend di successo stanno riscuotendo le iscrizioni alla Stracôni Monge Dog; stracittadina riservata agli amici a quattro zampe ed ai loro accompagnatori.

Infatti, si sta già raggiungendo quota 500 (massimo consentito) ed i pettorali a disposizione sono in via di esaurimento. Ricordiamo che per questa tipologia di pettorale il costo è di 8€ (5€ accompagnatore + 3€ per il cane).

L’accompagnatore riceverà i medesimi riconoscimenti degli iscritti alla Stracôni; il cane, dopo la camminata, riceverà il diploma di partecipazione e, presentando l’apposito tagliando allegato al pettorale, una vaschetta di patè Special Dog ed una bustina di crocchette Monge.

Percorso Stracôni 2019

L’attuale edizione della Stracôni si sviluppa su un percorso di 8,2 km che toccherà le seguente vie e piazze:

piazza Galimberti, corso Nizza, corso V. Emanuele II, via Dante L. Bianco, via Bodina, via Dalmastro, via Ghedini, via B. Fenoglio, viale degli Angeli, calà G. Giordanengo, parco fluviale lungo Gesso, via Parco della gioventù, via Porta Mondovì, corso Marconi, via della Pieve, lungo gesso Papa Giovanni XXIII, via Bono, via Roma, piazza Galimberti.

Distanza 8,2 km

E’ la Stracôni più lunga; infatti, con i suoi 8,2km la corrente edizione batte il record di lunghezza. Ricordiamo che solamente nel 2007 e nel 2008 venne toccata quota 8km senza però mai andare oltre.