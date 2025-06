Stra Val Esturo 2025: aperte le iscrizioni per la grande festa dello sport in Valle Stura

CUNEO CRONACA - Giunta alla sua 21esima edizione, la Stra Val Esturo 2025 si prepara a riportare sport, entusiasmo e comunità nella Valle Stura il 5 e 6 luglio prossimi. L’evento, ormai simbolo della valle, apre ufficialmente le iscrizioni: le squadre si stanno già affrettando a garantirsi un posto e le adesioni sono numerose, ma i posti sono limitati. Chi desidera partecipare è invitato a iscriversi al più presto attraverso il portale ufficiale InCampo, accessibile online.

L’evoluzione di questa manifestazione unica è stata raccontata sui social da Claudio Bruno, presidente della V.B.C. Valle Stura, e dal segretario Valter Bruno. Ecco un estratto della loro intervista: “Stiamo parlando di qualcosa che sembra preistoria... Sono passati 23 anni da quando abbiamo iniziato. Noi abbiamo sempre fatto pallavolo, e a un certo punto è scattata la molla – anche grazie a un membro del direttivo che insisteva molto. Così abbiamo deciso: facciamo una ventiquattrore! All’epoca si giocava solo a pallavolo, e la manifestazione si teneva a fine agosto. Abbiamo cominciato in sordina, ma da lì è nata l’idea di riproporla ogni anno, rendendola sempre più bella, più ampia e coinvolgendo sempre più persone".

Con il passare degli anni, la Stra Val Esturo si è evoluta, ampliando il suo programma oltre la pallavolo per includere anche calcetto, dama, ping pong e tante altre attività. Momenti memorabili, come la squadra di pallavolo travestita da personaggi di Asterix e le esibizioni notturne dei “druidi” con il loro iconico pentolone di pozione magica, hanno contribuito a rendere questa manifestazione una vera festa di aggregazione e condivisione, unica nel suo genere.

Ma l’obiettivo della Stra Val Esturo va ben oltre lo sport: è anche un’occasione per promuovere e valorizzare la bellezza della Valle Stura. “Invitiamo tutti a venire in Valle Stura, a scoprire cosa offre e a divertirsi. Dopo questa manifestazione, speriamo che le persone tornino – come già sta accadendo – da bacini storici come la Liguria e l’area torinese. L’importante è che ci siano sport, fair play e tanta voglia di stare insieme", hanno sottolineato Claudio e Valter Bruno.

Le iscrizioni sono ufficialmente aperte, ma i posti sono limitati: non perdete l’occasione di partecipare a questa grande festa. Per registrarsi e per tutte le informazioni utili, basta visitare il portale ufficiale InCampo. Quota di partecipazione torneo di pallavolo: 200 euro; quota di partecipazione torneo di calcetto (su nuovo campo sintetico): 250 euro. Per il torneo di pallavolo, è consentita la partecipazione di massimo 3 tesserati FIPAV di Serie C per squadra.