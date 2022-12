Stop a botti e niente bevande in vetro per le feste di Capodanno in piazza nella Granda

CUNEO CRONACA - In occasione del Capodanno, è stata emanata l’Ordinanza n. 699 del 28 dicembre 2022 con oggetto "Divieto temporaneo di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere in aree del territorio comunale in occasione del Capodanno 2023".

Tale ordinanza prevede il divieto di utilizzo di fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere, dalle 14 del 30 dicembre 2022 fino al 1° gennaio 2023 compreso, nell’area denominata “Cuneo Altipiano”, nella zona compresa tra via 11 settembre, via Federico Mistral a sud, i torrenti Gesso, Stura a ovest ed a est e loro confluenza a nord, ed inoltre ad una distanza non inferiore a 500 metri, in linea d’aria, da qualunque edificio ubicato nelle frazioni di San Pietro del Gallo, San Benigno, Roata Rossi, Passatore, Ronchi, Madonna dell’Olmo, Cerialdo, Confreria, San Rocco, Roata Canale, Spinetta, Borgo San Giuseppe, Madonna delle Grazie, Bombonina, Tetti Pesio.

I trasgressori saranno soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro.

In vista dei festeggiamenti del Capodanno in piazza del Municipio, il sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi ha emesso un'ordinanza che riporta le disposizioni da seguire per garantire la buona riuscita dell'evento in sicurezza. Anche quest’anno nella serata del 31 dicembre non si potranno accendere negli spazi pubblici fuochi d’artificio, petardi, razzi e artifici pirotecnici. Inoltre, sarà vietata la somministrazione e il consumo di bevande in contenitori di vetro o lattine. Gli esercenti dovranno vigilare affinché gli avventori non escano nelle vie del paese con recipienti di vetro e lattine in mano, al fine di evitare condizioni di pericolo derivanti dal loro abbandono o dalla frantumazione. Sarà permesso, invece, l’utilizzo di contenitori di carta o di plastica.

I divieti avranno validità dalle ore 14 del 31 dicembre alle ore 12 del 1° gennaio su tutte le aree pubbliche del territorio comunale. L’inosservanza delle disposizioni del provvedimento sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, che varia da un minimo di 100 euro a un massimo di 500 euro, oltre al sequestro del materiale impiegato per commettere la violazione.

Anche il Comune di Savigliano, in provincia di Cuneo, invita la cittadinanza a non fare uso di petardi ed altri fuochi pirotecnici, anche se di libera vendita. Tale pratica rischia di procurare danni o lesioni alle persone, oltre a notevole stress agli anziani, ai bambini ed ai soggetti cardiopatici. Può avere poi effetti traumatici sui nostri animali d'affezione, per via del panico provocato dal rumore.

Si possono inoltre verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, così come all’ambiente. Dal Municipio si raccomanda in particolare ai genitori e tutori di minori di vigilare sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati e sul rispetto delle istruzioni, specialmente per evitare che i minori raccolgano ordigni inesplosi. I proprietari di animali sono invitati ad attuare misure preventive di protezione verso i propri amici a quattro zampe. Alcuni esempi: - Quando possibile non lasciare i cani in completa solitudine e rimuovere tutti gli oggetti che potrebbero provocare ferite nel caso di urto dell’animale in preda al terrore. - Evitare di lasciare gli animali all'aperto: la paura fa compiere loro gesti imprevedibili, il primo è la fuga. - Non tenere i cani legati alla catena o con collari non adatti o non consentiti, perché potrebbero strangolarsi. - Non lasciare i cani sul balcone: il rumore è maggiore e potrebbero gettarsi nel vuoto. - Dotare gli animali di tutti gli elementi identificativi possibili nel caso in cui siano lasciati in giardino o all’aperto. - Cercare di minimizzare l'effetto dei botti tenendo accese radio o tv, specie se gli animali sono soli. - Prestare attenzione anche agli animali eventualmente in gabbia e non tenerli sui balconi. - Consultare eventualmente il veterinario in modo preventivo, per ricevere consigli o cure adeguati.