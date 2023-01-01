Stanze segrete, giardini e memorie: il Salone del Libro entra nelle dimore Adsi del Cuneese

CUNEO CRONACA - Maggio si conferma una vetrina privilegiata per l’Associazione Dimore Storiche Italiane, che proprio in questo mese concentra alcuni dei suoi appuntamenti più significativi, allo scopo di valorizzare il patrimonio culturale diffuso su tutto il territorio nazionale.

Un doppio impegno all’insegna della grande cultura attende l’associazione: la sezione Piemonte e Valle d’Aosta rinnova infatti anche quest’anno la sua collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino, in vista della Giornata Nazionale ADSI di domenica 24 maggio, quando oltre 500 dimore private saranno visitabili gratuitamente in tutta la Penisola – di cui trentasei in Piemonte, con programma aggiornato in tempo reale QUI.

ADSI sarà presente al Salone del Libro con un intervento del presidente della sezione Piemonte e Valle d'Aosta, Sandor Gosztonyi, nell’ambito della presentazione di un volume dedicato al Borgo Storico Seghetti Panichi (AP), portando il contributo dell’Associazione sul valore delle dimore e dei giardini storici in Italia.

Inoltre in occasione del Salone Off, dall’8 al 19 maggio, sette proprietà in provincia di Torino e Cuneo accoglieranno altrettanti eventi, in parte gratuiti, ognuno dedicato ad aspetti culturali e temi diversi, così da offrire un programma variegato: progetti con le scuole, incontri con gli autori, presentazioni di collezioni e volumi legati al tema del viaggio, mostre, iniziative di carattere sociale, atelier di pittura… Appuntamenti che, in alcuni casi, si concludono con degustazioni di prodotti locali.

A seguire calendario, orari e modalità di partecipazione di tutti gli appuntamenti organizzati in collaborazione con l’Associazione Dimore Storiche Italiane ETS - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta

Sabato 9 maggio 2026

Ore 17

VILLA BONA

Via Monte di Pietà n. 3, Carignano (TO)

Incontro con l’autore

VEGANIA con Angelo Berton

Quando la cucina vegana si fonde con i prodotti di montagna

Progetto in collaborazione con Associazione Dimore Storiche Italiane ETS e LAReditore

Nell'ambito della 32.a edizione di Fiori & Vini, un viaggio nella cucina vegetale d’autore con “Vegania”: tecnica, stagionalità e creatività si incontrano per trasformare ogni ingrediente in pura espressione di gusto. Una visione contemporanea del vegan che conquista occhi e palato.

Informazioni: https://www.comune.carignano.to.it/ - email: culturaturismo@comune.carignano.to.it - Tel: 3392651393 - E’ GRADITA LA PRENOTAZIONE

Domenica 10 maggio

Ore 15-17

DISTILLERIA STORICA CHIALVA

Complesso monumentale Villa Giacosa Valfrè di Bonzo - Casa Chialva Via Principe Amedeo 76, Pancalieri (TO)

Incontro con l’autrice Gabriella Galvano e con Loredana Galvagno - Mostre - Visita guidata - Degustazione

La Cultura della Coltura

Custodire - Condividere - Tramandare

Progetto in collaborazione con Associazione Dimore Storiche Italiane ETS, LAR Editore, Onlus AVOSD - Associazione Volontari Oratorio San Domenico di Pinerolo per Scuolina S. Teresina di Paolo, Cicero Dantas Bahia - Brasile.

Un patrimonio botanico unico e rinomato internazionalmente, incontra storia, arte, cultura, natura, profumi e sapori tipici di Menta piperita e piante officinali. Nell’ambito degli eventi “Omnia Menta”, la più antica distilleria del settore, polo storico e culturale di riferimento a Pancalieri, ospita visite e mostre, presentazioni letterarie e progetti benefici, nuovi progetti culturali e botanici, affidati all’Arch. Paolo Pejrone. Degustazione specialità ChialvaMenta.

Evento gratuito, prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: www.menta.it/visite/

Sabato 16 maggio 2026

Ore 16

PALAZZO DEI CONTI DI BRICHERASIO

Via Vittorio Emanuele II 7, Bricherasio (TO)

Incontro con l'autore Beppe Minello

La vita segreta della redazione di un grande giornale

Anonima Cronisti - Le Vespe - Golem Edizioni

Progetto in collaborazione con Associazione Dimore Storiche Italiane ETS

Nella Torino post-olimpica, un gruppo di cronisti indaga sull’omicidio di un consigliere legato a una speculazione edilizia. Tra pressioni esterne e intrighi interni alla redazione, emergono corruzione e vecchie truffe. In bilico tra carta e digitale, i giornalisti difendono verità e deontologia contro interessi e compromessi. Col romanzo d'esordio “Anonima cronisti” Beppe Minello, storico giornalista de La Stampa, racconta con esperienza, passione e ironia quaranta anni di vita da cronista. Fatti inventati ma ispirati alla realtà. In libreria dal 15 maggio.

Informazioni: Palazzo Conti di Bricherasio - www.palazzocontidibricherasio.com - email info@palazzocontidibricherasio.com - Tel: 366 6866556

Domenica 17 maggio

Ore 14-18 (visite guidate dalle 10 alle 12.30; dalle 14 alle 18)

CASTELLO DELLA MARGARITA

Via Bertone 36, Margarita (CN)

Atelier

Omaggio a Monet

Pittura en plein air nel giardino.

Progetto in collaborazione con il liceo artistico di Cuneo e Associazione Dimore Storiche Italiane ETS

Il castello, già residenza estiva di Clemente Solaro della Margarita, che rivestì importanti cariche sia sotto il regno di Carlo Felice di Savoia sia sotto quello di Carlo Alberto, vanta un giardino settecentesco progettato da un allievo di Le Nôtre, ancora intatto. Nel pomeriggio ospita un atelier a cielo aperto dedicato a Monet, con gli studenti del Liceo Artistico di Cuneo impegnati in acquerelli ispirati a luci e colori del maestro. Cortile d’onore, hall e ghiacciaia ingresso gratuito; visite guidate del giardino e dell’appartamento cinese, 10 €, ogni 45 minuti, senza prenotazione:

Informazioni: www.castellodellamargarita.com ; cell:3880506507; email: castellodellamargarita@gmail.com

Domenica 17 maggio 2026

Ore 10 - 12.30 / 14.30 - 18

VILLA CORINNA (nella foto)

via XX settembre 19, Villanova Mondovì (CN)

Mostra

Sfogliare il mondo

Libri di viaggio, guide e atlanti di una famiglia tra ‘800 e ‘900

A cura di: Maria Cristina Gallo Orsi

Progetto in collaborazione con Associazione Dimore Storiche Italiane ETS

L’esposizione (ingresso gratuito) sarà collegata con la possibilità di visitare il parco storico e alcune sale della villa (€ 10). La visita è accessibile a tutti.

Informazioni: Sono gradite le prenotazioni al n. 3402500419 (nelle ore pomeridiane) o alla mail villa.villacorinna@gmail.com . Cani al guinzaglio.

Domenica 17 maggio

Ore 16

TENUTA BERRONI

Via Tenuta Berroni - Racconigi (CN)

Incontro con Luigi Grassia

In occasione della pubblicazione di “I Savoia Segreti. Fra stregoneria, avvelenamenti e corsari del Madagascar”

Progetto in collaborazione con Associazione Dimore Storiche Italiane ETS e Capricorno Espress Edizioni

Nel verde di una dimora settecentesca, più volte retropalco della vita dei sovrani del vicino Castello di Racconigi, l’autore – giornalista de La Stampa che ha pubblicato reportage da oltre 120 Paesi – porta alla luce pagine di storia e curiosità della dinastia finora poco raccontate, e forse proprio tra le più curiose dei Savoia. Prenotazioni sul sito, possibilità di una breve passeggiata nella tenuta e presentazione di prodotti nella agrigelateria nelle pertinenze agricole. Prenotazione consigliata

Informazioni: www.tenutaberroni.it - email: visite@tenutaberroni.it - Tel: 338 4534162

Domenica 17 maggio

Ore 10 - 12.30 /14.30 - 18.30

VILLA OLDOFREDI TADINI

Via Ercole Oldofredi Tadini 19, Cuneo

Mostra

“Il mondo del viaggio” a Villa Oldofredi Tadini di Cuneo

Scrittoi da carrozza, libri di viaggi, documenti

Progetto in collaborazione con Associazione Dimore Storiche Italiane ETS

Saranno visitabili il giardino e gli interni della villa, dove sarà allestita una mostra dedicata ai viaggi dei nobili dell’Ottocento, con scrittoi da viaggio, posate, suppellettili, documenti e soprattutto libri.

La visita, guidata dai proprietari discendenti degli Oldofredi Tadini, comprende la cappella con i ricordi della Sindone di Torino, il piano nobile con salotti arredati con mobili d’epoca e cimeli risorgimentali, il primo piano con le camere da letto e il giardino, il più antico della città, che conserva l’originario impianto seicentesco “alla francese”, con viale centrale e disposizione simmetrica delle aree verdi.

Informazioni: www.villaoldofreditadini.it – tel. 335 5640248