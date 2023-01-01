"Spunti d'arte": a Monterosso Grana la serata dedicata a Jackson Pollock

CUNEO CRONACA - Prosegue la rassegna "Spunti d'arte" con la seconda serata dedicata a scoprire l'universo artistico di Jackson Pollock. L’appuntamento è fissato per venerdì 21 novembre a San Pietro di Monterosso Grana.

La serata prenderà il via alle 19 con un approfondimento sull’universo artistico di Pollock, a cura di Domenico Olivero. Pollock è stato il primo grande pittore americano, figura di spicco dell’Espressionismo Astratto, noto per la sua tecnica rivoluzionaria del dripping o action painting, in cui la pittura veniva fatta gocciolare o schizzare su tele stese a terra. La sua opera, influenzata dal Surrealismo e dalle culture native americane, esprime un’intensità emotiva e gestuale, trasformando la pittura in un’esperienza fisica e dinamica.

A seguire, sarà possibile cenare presso l’Oste d’Sen Pìe (antipasto, primo e dessert – 18 euro), prenotando al 3474967118, e proseguire la serata con l’appuntamento EXPA - Pleiadi "Vai Saber". L’evento è gratuito, ma la partecipazione è su prenotazione entro il 19 novembre. Per maggiori informazioni: +39 329 4286890 – expa.terradelcastelmagno@gmail.com.