Sposarsi nelle grotte di Bossea? Frabosa Soprana valuta i matrimoni tra stalattiti e stalagmiti

SERGIO RIZZO - Dire “sì” circondati da stalattiti e stalagmiti, nel cuore della montagna, in uno degli ambienti naturali più suggestivi del territorio. Non è un’idea stravagante, ma una possibilità concreta che l’amministrazione comunale di Frabosa Soprana ha deciso di valutare seriamente.

La Giunta ha infatti avviato il percorso che potrebbe portare alla celebrazione dei matrimoni civili all’interno della Grotta di Bossea, individuando in particolare la cosiddetta “Sala del Tempio” come spazio idoneo ad accogliere le cerimonie.

La decisione è maturata nel corso di una seduta svolta parte in presenza e parte in videoconferenza, con la piena garanzia di regolarità formale e di corretta partecipazione dei componenti, come previsto dalla normativa vigente.

L’iniziativa nasce anche dalle richieste, pervenute negli ultimi tempi, di coppie interessate a celebrare il matrimonio in un contesto fuori dall’ordinario, capace di unire valore simbolico e forte impatto scenografico.

L’amministrazione ha ritenuto tali istanze meritevoli di approfondimento, considerando l’importanza naturalistica, storica e turistica del sito, che richiama ogni anno migliaia di visitatori da tutta Italia e dall’estero.

Il quadro normativo consente ai Comuni di istituire sedi separate di stato civile, purché nella disponibilità giuridica dell’ente e stabilmente destinate a funzioni istituzionali. Proprio su questa base la Giunta di Frabosa Soprana ha deciso di procedere, verificando la possibilità di qualificare la grotta come sede alternativa alla casa comunale per la celebrazione dei matrimoni civili.

Il Comune, che nel luglio 2025 ha completato il passaggio all’Archivio Nazionale dello Stato Civile, dispone già degli strumenti amministrativi necessari per garantire la regolarità delle procedure.

Fondamentale sarà il confronto con l’associazione Alto Corsaglia, che gestisce la grotta in virtù di un atto pubblico sottoscritto nel 2021. Con il soggetto gestore dovranno essere definiti accordi specifici per stabilire modalità operative, condizioni di utilizzo, misure di sicurezza e tutela ambientale.

L’obiettivo è assicurare che eventuali celebrazioni avvengano nel pieno rispetto del delicato ecosistema ipogeo, senza interferire in modo significativo con la normale attività turistica e garantendo al tempo stesso l’incolumità dei partecipanti e la corretta gestione degli atti di stato civile.

La tariffa per l’utilizzo della grotta come luogo di celebrazione sarà fissata con un successivo provvedimento. Per ora, la Giunta frabosana ha conferito mandato agli uffici competenti affinché avviino l’iter necessario alla stipula degli accordi e alla verifica della fattibilità concreta dell’iniziativa.

Se il percorso amministrativo si concluderà positivamente, la Grotta di Bossea potrà diventare ufficialmente uno scenario alternativo palazzo municipale per pronunciare il fatidico “sì”, trasformando uno dei simboli naturali di Frabosa Soprana in un luogo dove istituzione e meraviglia si incontrano.

L’eventuale apertura alle celebrazioni rappresenterebbe anche un’opportunità ulteriore di promozione territoriale, inserendosi in una strategia di valorizzazione che punta a coniugare turismo, identità locale e innovazione amministrativa.

Un matrimonio celebrato in un contesto tanto particolare non sarebbe soltanto un momento privato, ma diventerebbe anche un modo originale per raccontare il territorio e le sue eccellenze, offrendo agli sposi un’esperienza unica e contribuendo al tempo stesso a rafforzare l’attrattività di Frabosa Soprana nel panorama delle mete più ricercate per i riti civili fuori dagli schemi tradizionali.

Sergio Rizzo