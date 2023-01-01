Sport e partecipazione a Cuneo: un successo la quinta edizione dell'XCn Granda Cross

CUNEO CRONACA - La 5a edizione dell’XCn Granda Cross, in scena a Cuneo Domenica 15 Febbraio, nella splendida cornice cittadina del Parco Parri, conferma il successo delle edizioni precedenti.

La giornata di gare, organizzata da Atletica Roata Chiusani in collaborazione con Atletica Sprint Morozzo, valida per l’assegnazione dei Titoli Regionali e Provinciali di Staffetta di Cross per tutte le categorie Fidal, 4a prova del Trofeo Piemonte Cross Giovanile e 3a prova Trofeo Piemonte Assoluti, ha ottenuto un forte riscontro a livello di partecipazione con circa 900 preiscritti e folta presenza di pubblico.

L’ottima regia dell’Atletica Roata Chiusani, presente in massa con i propri atleti a coprire tutte le categorie in gara, ha scandito il susseguirsi delle prove per le formazioni staffette Assoluti e Master, Cadetti/e, Ragazzi/e e le partecipatissime batterie individuali degli Esordienti. Grande soddisfazione per il team del presidente Luca Massimino, sia per i riscontri più che positivi sulla riuscita della manifestazione, sia per le ottime prove degli atleti roatesi, ben piazzati nelle classifiche di tutte le prove.

Sono intervenuti Luca Pellegrino, Assessore del Comune di Cuneo, Claudia Martin, Delegata provinciale del Coni, Mauro Gavinelli, consigliere Fidal Piemonte, Graziano Giordanengo, vice presidente Fidal Piemonte, Mirco Grillo, presidente Fidal Cuneo. La manifestazione è stata patrocinata dal Comune di Cuneo, oltre all’intervento degli sponsor Karhu, Erredue Gioiellerie Rabino, Cetilar Nutrition, L’Albero del Pane, Valverbe, Lisbona Tomatis, Venchi, l’Ortofrutta di Federico Massimino, RedBull Italia, Birrificio Kauss, Inalpi, F.lli Serra Lekkerland.

Un particolare ringraziamento a tutti i volontari, simpatizzanti e sostenitori che hanno contribuito all’ottima riuscita della manifestazione, a Matteo Enrici 3Ma Studio per le grafiche, agli sponsor Scotta, Riberi, Macellerie Cavallo, CRF che sostengono l’attività sportiva dell’Atletica Roata Chiusani.

Per l’Atletica Roata Chiusani 3 titoli regionali Staffette Master 4x2000:

-Master Uomini SM45 (seconda formazione assoluta nella prova Master) con Massimo Galliano, Maurizio Morello, Danilo Brustolon, Enrico Aimar.

-Master Donne SF55 (6a formazione nella prova femminile) con Cristina Frontespezi, Silvia Di Salvo, Francesca Donalisio, Cinzia Tomatis.

-Master SM55 Uomini con Guido Castellino, Flavio Gancia, Silvio Gastaldi, Luca Laratore.

Quinta piazza in categoria SM40 per Floriano Roà, Roberto Alfonsi, Vittorio Rossetti, Davide Preve.

Molto bene anche gli atleti roatesi nella prova 4x2000 Assoluti:

-2° posto per la formazione composta da Pietro Alluto, Tommaso Fogliatto, Alberto Ferrere, Alessandro Cena.

-9° posto per Davide Dutto, Andrea Mandrile, Francesco Godano, Alberto Reineri.

-14° posto per Leonardo Morello, Simone Italia, Pietro Belmondo, Cristian Conte.

Nella prova Cadette, 3x1500, ben piazzato il terzetto formato da Margherita Chiaffrino, Arianna Gianelli e Camilla Garello, nella prova Ragazze, 3x1000, bene le formazioni di Francesca Amenta, Susanna Bruno, Anna Molineris e di Giulia Olivero, Anna Ghibaudo, Emma Margherita Peano, nella categoria Ragazzi si classificano Roberto Villa, Matteo Lingua, Niccolò Boscaro. Molto bene Arianna Meinero ed Elena Baudena, 1a e 2a classificata, nella prova individuale donne sui 2km, 4° posto uomini per Vincenzo Maio, bene Giovanni Battista Peano e Francesco Davico. Secondo posto per Andrea Ballario, individuale 1500m Cadetti, 3° Tommaso Gianelli 1000m Ragazzi.

Ottimi risultati per i portacolori dell’Atletica Roata Chiusani del settore pista nel weekend di Sabato 14 e Domenica 15 Febbraio. Ai Campionati Regionali Salti Indoor di Fossano, eccellente prova di Annalisa Magliano, che conquista il titolo Regionale indoor Under 16 nel salto triplo, siglandolo con il nuovo Personal Best di 10,99 metri, a soli 6cm dal minimo richiesto per la qualificazione ai Campionati Italiani. Sabato 14 Febbraio, a Bra, in gara sui 60hs, ancora Magliano in evidenza con il nuovo PB di 9”45. Si migliora anche Matteo Brignone, con un ottimo 5° posto e 9”07 di PB nei 60hs e 5,58m nel salto in lungo. Ad accompagnare il DT Fabio Milano.

Sabato 14 Febbraio, prestazione di rilievo al partecipatissimo Meeting Indoor di Modena, per Andy Gatto, che conquista il 4° posto nei 60hs, gara vinta dal Campione Europeo e primatista italiano Lorenzo Simonelli.