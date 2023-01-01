Sport e orgoglio cheraschese: omaggio a Corigliano, Marengo, Ravera e Veglia

CUNEO CRONACA - Nelle scorse settimane diversi giovani sportivi legati alla città di Cherasco si sono distinti in importanti competizioni nazionali e internazionali, ottenendo risultati di grande rilievo e portando alto il nome della comunità cheraschese. Sono storie diverse per disciplina, ma accomunate da talento, impegno, sacrificio e una grande determinazione. Risultati che rappresentano un motivo di orgoglio per tutta Cherasco e testimoniano la qualità del movimento sportivo locale e dei suoi vivai.

Tra i protagonisti c’è Thomas Corigliano, nato a Bra e residente a Roreto di Cherasco. Giovane talento cresciuto nella Cheraschese, Corigliano è stato protagonista del trionfo della Nazionale italiana all’Europeo Under 17, disputato in Estonia. Titolare nella finalissima contro il Belgio, ha contribuito al percorso degli Azzurrini anche nella fase precedente, andando a segno contro il Montenegro e realizzando il primo rigore nella semifinale contro la Spagna. Una stagione straordinaria la sua, anche con la Juventus Under 17, chiusa con 12 gol e 16 assist in 20 presenze, alla quale si aggiungono le prime esperienze nel campionato Primavera. Un percorso che conferma Corigliano come uno dei giovani talenti più interessanti del calcio italiano.

Prestigioso risultato anche per il twirling, disciplina nella quale Cherasco vanta da anni una realtà sportiva particolarmente attiva e qualificata. Dalla pedana internazionale di Parigi è arrivata una splendida medaglia di bronzo alla Nations Cup di Twirling, conquistata dalla formazione azzurra, capace di salire sul terzo gradino del podio alle spalle delle selezioni di Francia e Canada. Tra le protagoniste del risultato ci sono le giovani atlete dell’A.S.D. Twirling Cherasco, Giorgia Marengo e Angelica Ravera, che hanno contribuito a questo importante successo internazionale. Una medaglia che premia mesi di allenamenti, sacrifici e dedizione e che rappresenta un’ulteriore conferma della qualità del vivaio sportivo cheraschese e della capacità delle società locali di esprimere atleti competitivi anche sui palcoscenici internazionali.

Grande soddisfazione arriva infine dal ciclismo su pista, con il successo di Alberto Veglia, classe 2008, residente nella frazione cheraschese che porta il suo cognome. Il giovane velocista del Team Pool Cantù 2019 si era già laureato campione italiano juniores nel Keirin, imponendosi ai Campionati italiani disputati a San Francesco al Campo, nel Torinese. Ora per Veglia è arrivato un traguardo ancora più prestigioso: il titolo di campione del mondo juniores. Il giovane ciclista di Cherasco ha conquistato la medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre ai Campionati del mondo su pista di Heusden-Zolder, in Belgio, contribuendo allo straordinario successo dell’Italia. Un’affermazione di assoluto rilievo che porta il nome di Cherasco sul tetto del mondo e conferma Veglia tra le più interessanti speranze del ciclismo italiano. Cresciuto sportivamente nella Cycling Ardens di Savigliano, il giovane atleta aveva già conquistato quest’anno il titolo di campione italiano di velocità a squadre con la rappresentativa del Piemonte, oltre a essersi imposto in due competizioni su strada: la Novara-Suno e il 4° Trofeo Città di Codogno, disputato in Lombardia.

"A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la città di Cherasco desidero rivolgere le più sincere congratulazioni a Thomas Corigliano, Giorgia Marengo, Angelica Ravera e Alberto Veglia. – dichiarano il sindaco Claudio Bogetti e il consigliere delegato Matteo Costamagna – I loro risultati ci riempiono di orgoglio e rappresentano un esempio concreto di come talento, passione, costanza e sacrificio possano portare ad esiti straordinari. Vederli affermarsi nelle rispettive discipline, dal calcio al twirling, fino al ciclismo, è motivo di grande soddisfazione per tutta la nostra comunità. Questi successi non sono soltanto medaglie, titoli o vittorie individuali: sono anche un riconoscimento al lavoro delle società sportive, degli allenatori, delle famiglie e di tutte le persone che quotidianamente accompagnano i nostri giovani nel loro percorso di crescita. Come Amministrazione siamo orgogliosi di poter celebrare questi ragazzi e queste ragazze, che con il loro impegno portano il nome di Cherasco sui più importanti palcoscenici sportivi nazionali e internazionali. A loro va il nostro applauso e l’augurio di continuare a inseguire i propri sogni con la stessa determinazione e passione".

(Nella foto Thomas Corigliano)