"Sport City Day" a Cuneo: domenica si praticano tutte le discipline per ritrovare il benessere

CUNEO CRONACA - Domenica 19 settembre, dalle 10 alle 17 e con alcuni appuntamenti serali, si svolge a Cuneo lo "Sport Day 2021", manifestazione a carattere sportivo organizzata dall’assessorato allo Sport del Comune di Cuneo in collaborazione con WeCuneo con l’intento di far conoscere le discipline e le associazioni sportive dilettantistiche presenti sul territorio, così da consentire a bambini, ragazzi e adulti, di prendere contatti con le realtà cui potersi rivolgere per la pratica sportiva. La giornata si svolgerà in diversi momenti, luoghi e quartieri della città: saranno coinvolte piazza Foro Boario, piazza Martiri della Libertà, il Parco della Resistenza, corso Giolitti, il quartiere San Paolo, il campo di atletica Walter Merlo e tanti altri impianti. Lo "Sport Day 2021", che si svolge col contributo della Fondazione Crc, si inserisce all’interno di "Sport City Day", l’evento nazionale ideato dalla SportCity Foundation con lo scopo di studiare l’impatto dello sport e dell’attività fisica sul benessere delle aree urbane e sulla qualità della vita dei cittadini.

Cuneo è infatti una delle oltre dieci città italiane coinvolte nel progetto che vedrà lo sport protagonista in molte delle aree più centrali della città. Non solo: la manifestazione si svolge nella settimana del Cuneo Bike Festival, sette giorni di eventi, in programma dal 16 al 22 settembre, a tema bici, mobilità sostenibile, inclusione sociale e cicloturismo che si tiene in città in occasione della Settimana Europea della Mobilità, e per promuovere “Cuneo Pedala”, il programma di interventi dell’amministrazione per una città sempre più a misura di due ruote. Tra gli eventi clou dello Sport Day cittadino l’inaugurazione, alle 17.30, della nuova pista del Campo di Atletica “W.Merlo” ealle 21, in piazza Foro Boario, la consegna dei premi di CuneoViveLoSport ai ragazzi e alle ragazze che si sono particolarmente distinti su scala nazionale nella passata stagione sportiva.

“Abbiamo voluto ripensare la storica giornata dello Sport in piazza, diffondendola nella città, portandola a diramarsi in più punti di essa per riempire di sport tanti spazi e luoghi – commenta l’assessore allo Sport del Comune di Cuneo, Cristina Clerico -. Vogliamo generare nuovo entusiasmo intorno alla pratica sportiva, richiamare l’attenzione di tutti, in particolare delle famiglie, sulla necessità di muoversi, accendendo i riflettori sulle tante e bellissime realtà che sul territorio ne consentono la pratica. I gruppi sportivi che parteciperanno allo ‘Sport Day 2021’ potranno quindi rendere evidente come fare sport sia sicuro, necessario per stare bene e, in questo momento, prezioso più che mai. L’adesione allo ‘SportCity Day’ della SportCity Foundation ci consente di allargare la scala del nostro messaggio, di far conoscere il mondo sportivo cuneese e il modo in cui si pratica attività nella nostra città, dentro e fuori gli impianti tradizionali, a livello nazionale. Siamo grati al presidente della SportCity Foundation, Fabio Pagliara, per averci coinvolti in una rete di città che investono sullo sport come elemento strategico trasversale al raggiungimento di molti obiettivi presenti nell’agenda 2030 dell’ONU”.

La manifestazione avrà inizio alle 10 in piazza Foro Boario dove fino alle 13 sarà allestito un palco in cui sarà presente un maxi schermo che trasmetterà un web forum gestito dalla SportCity Foundation. Sulla scena si alterneranno momenti di presentazione delle attività sportive cittadine da parte dei gruppi sportivi, alla presenza di atleti di vertice. Verrà dato spazio a rotazione ad attività tra le varie discipline; nei playground di piazza Foro Boario (ritrovo alle 8.30), piazza Boves, zona pedonale di corso Giolitti e Parco della Resistenza andrà in scena il progetto cestistico “Baskettari on the road”, con torneo di minibasket (per bambini e bambine nate dal 2010 al 2016 con info e iscrizioni presso Asd Promosport e Granda College SsdArl ai contatti info@promosportasd.it o 328/4913428), torneo 3vs3 (per ragazzi 2008-2009 e ragazze 2007-08-09 con info e iscrizioni al numero 349/0064556) e campo pratica con libero accesso per i più piccoli nati nel 2017-18 e per tutti coloro che vogliono sperimentare gare e staffette.

Nel corso di tutta la giornata, inoltre, sarà possibile, ad esempio, praticare calcio, volley, pallapugno, ciclismo, equitazione, tennis, pattinaggio, atletica leggera e giocare a scacchi. Nel pomeriggio con ritrovo alle 16 al Parco della Resistenza e partenza alle 16.30, nell’ambito di “Cuneo Pedala” è in programma una pedalata per tutti di 15 km alla scoperta della città e del Parco fluviale Gesso e Stura con il ciclista Pro, Giovanni Visconti, con tragitto Parco della Resistenza, Viale degli Angeli, Cuneo (info e iscrizioni su www.comune.cuneo.it/CuneoBikeFestival). E non mancheranno i tornei: il Trofeo Bessone di basket alla Sportarea di Borgo Gesso, il Trofeo Città di Cuneo allo Stadio Paschiero e il Torneo di calcio femminile al Parco della Gioventù con, alle 15.30, l’intitolazione degli impianti ad Alessandra Witzel. Infine, organizzato da Confcommercio Imprese per l’Italia di Cuneo e WeCuneo, fino alle 19.30 si terrà anche “Lo Sbarazzo – Fuoritutto”, negozi in strada in centro a Cuneo con bancarelle disposte lungo via Roma, corso Nizza Centro, via C. Emanuele III, corso Nizza alto-piazza Europa.

Durante la giornata e alla luce di tutte le iniziative ed eventi che si terranno sull’altipiano cittadino, il Comune di Cuneo prevede l’attivazione del servizio di bus navetta gratuita dai parcheggi del cimitero e discesa Bellavista, con orario pomeridiano 14-20 ogni 10 minuti. La navetta effettuerà il seguente percorso: cimitero urbano – parcheggio Discesa Bellavista – corso Kennedy – largo De Amicis – corso Kennedy – piazza Torino – circonvallazione Nord – cimitero urbano. Sul lato Gesso sarà invece attivo, come di consueto, l’ascensore panoramico inclinato che collega il parcheggio degli impianti sportivi con l’altipiano, con orario di apertura compreso tra le 10 e le 20.

“Nel corso della manifestazione – conclude l’assessore Clerico – presenteremo anche alcuni impianti sportivi rinnovati come la Sportarea, la palestra dell’ex Media 4, la Casa della Ginnastica Città di Cuneo – Padiglione Palanca inaugurata nei giorni scorsi. Invitiamo le famiglie a spostarsi puntando sulla mobilità sostenibile, in particolare usando la bicicletta. Ringraziamo WeCuneo per aver fattivamente collaborato all’iniziativa. Il nostro auspicio, come amministrazione, è che l’entusiasmo che le grandissime imprese sportive degli Azzurri in questo straordinario 2021, insieme al nostro supporto alle famiglie, ai gruppi sportivi e con l’attenzione data all’impiantistica, portino sempre più bambini e ragazzi ad avvicinarsi alla pratica sportiva”.