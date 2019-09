Intervento dei vigili del fuoco del comando di Cuneo a Boves intorno alle 18,15 per un incendio di una catasta di legna depositata sul piazzale esterno di una ditta dismessa in frazione San Mauro in via Tetti Gorge.

Le fiamme sono state fermate prima che si propagassero alle masserizie accatastate.

Sul posto ha operato una squadra con atuopompa ed un’autobotte. Alle 19,40 le fiamme erano già state domate.