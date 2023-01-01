Garessio, speleologo incastrato a 120 metri nella Grotta dei Cinghiali Volanti: soccorsi al lavoro per liberarlo

CUNEO CRONACA - Il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese è impegnato in un intervento di carattere speleologico nel comune di Garessio.

Intorno alle 17 di domenica 31 maggio è stato lanciato un allarme per uno speleologo incastrato, probabilmente sotto una roccia, a 120 metri di profondità nella Grotta dei Cinghiali Volanti.

Sono stati attivati i soccorritori delle Delegazioni piemontese, ligure e lombarda e la commissione medica e dei disostruttori.

Aggiornamento ore 22:20

Aggiornamento dall'intervento nella Grotta dei Cinghiali Volanti. L'infortunato è stato raggiunto dalle prime squadre.

È di nazionalità italiana, cosciente e collaborate, ma ha un arto inferiore bloccato da un masso. È assistito da personale sanitario del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, specificamente formato per intervenire in quel tipo di ambiente, e dalle squadre tecniche tra cui i disostruttori che stanno studiando la maniera più efficace per spostare la roccia e liberarlo.

In seguito le sue condizioni sanitarie verranno rivalutate per individuare la strategia migliore per l'evacuazione. Al momento sono impegnati 42 tecnici del Soccorso Speleologico tra cui 8 sanitari e 8 disostruttori.

(Foto di repertorio)