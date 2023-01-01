Sovranità e geopolitica: giovedì a Cuneo l'ultimo incontro de "La bussola della competitività"

CUNEO CRONACA - Si conclude il ciclo di incontri “La bussola della competitività” organizzato da Europe Direct Cuneo Piemonte Area Sud Ovest e dall’Associazione APICEUROPA: giovedì 18 dicembre 2025, alle ore 18.30 presso lo Spazio Varco di Cuneo, si parlerà di sovranità e nuovi equilibri globali con Giacomo Mariotto, analista di geopolitica e autore di Limes, rivista italiana di geopolitica, per la quale si occupa di Europa, Stati Uniti e questioni militari. Mariotto è relatore e consulente su questioni strategiche e geo-economiche per enti pubblici e privati.

Il Rapporto Draghi stabilisce che meno competitività significa anche meno sovranità. Siamo entrati in un’epoca di deglobalizzazione che tradisce in larga parte i presupposti su cui, in Europa, abbiamo fondato la nostra prosperità: una nuova èra in cui imperi competono apertamente e sono disposti a fare la guerra per affermare i propri interessi. In questo disordine mondiale l’economia non è più un compartimento stagno o una variabile indipendente. Geoeconomia e sicurezza sono facce della stessa medaglia. La competizione per contare nel mondo si gioca anche, forse soprattutto, nel campo di quelle tecnologie con il potenziale di alterare gli equilibri. A differenza di quanto suggerisce una retorica diffusa, le scoperte dirompenti non sono alla portata di tutti, ma concentrate nelle mani di pochi attori. Significa che per non diventare oggetto di influenza altrui oggi servono un’economia solida e infrastrutture, capacità tecnologiche e d’intelligence di prima classe.

Modera l’intervento Denise Arneodo, coordinatrice di APICEUROPA. L’evento, organizzato dall’Associazione Per L’Incontro Delle Culture In Europa e dal Centro Europe Direct Cuneo Piemonte Area Sud Ovest, avrà luogo giovedì 18 dicembre alle ore 18.30 presso lo Spazio Varco (via Carlo Pascal, 5L, Cuneo). L’ingresso è gratuito e libero fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni: info@apiceuropa.com / 3331210729 oppure europedirect@comune.cuneo.it / 0171444352.