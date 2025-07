"Sostenibilità insostenibile?": il tema centrale dell'Assemblea dei Giovani Imprenditori di Confindustria Cuneo

CUNEO CRONACA - Si è tenuta, presso la sede di Confindustria Cuneo, l'Assemblea pubblica del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Cuneo, un’occasione preziosa per riflettere sul significato profondo della sostenibilità e sul suo impatto concreto in diversi ambiti, dall’economia all’energia, dalla politica industriale alla responsabilità sociale.

L'assemblea, moderata dalla giornalista ed editorialista de Il Giornale Hoara Borselli, è stata aperta dai saluti istituzionali del presidente di Confindustria Cuneo Mariano Costamagna e dalla presidente Giovani Imprenditori Confindustria Maria Anghileri, seguiti dalla relazione di Luigi Giordano, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Cuneo. Inoltre è intervenuto in un videointervento, Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte.

L'obiettivo dell'Assemblea annuale dal titolo “Sostenibilità insostenibile?”, è stato quello di aprire un confronto attuale e concreto su uno dei temi più discussi del nostro tempo, alla luce delle difficoltà operative e delle prospettive future che coinvolgono imprese, istituzioni e cittadini: può la sostenibilità reggere il peso del presente? L'incontro è stato un'occasione per riflettere, senza retorica, su cosa significhi davvereo oggi fare impresa in modo sostenibile, tra norme sempre più stringenti, costi in crescita e un mercato che chiede coerenza.

Abbiamo intervistato Mariano Costamagna, presidente di Confindustria Cuneo e Luigi Giordano, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Cuneo.