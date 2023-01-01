Sospeso il treno storico di Natale lungo la Ceva-Ormea in Val Tanaro: ecco perché

SERGIO RIZZO - In questi giorni è arrivata la conferma ufficiale: sul sito di Fondazione FS non compare nessun viaggio nel mese di dicembre lungo la tratta che percorre la val Tanaro.

La linea Ceva-Ormea fu costruita tra il 1889 e il 1893 con l'intento originale di fungere da collegamento tra il Piemonte e la Liguria (fino a Oneglia o Albenga), un progetto che non fu mai completato. A causa della scarsa frequentazione e della mancanza di investimenti nel trasporto pubblico locale, la Regione Piemonte decise di sospendere il servizio ferroviario ordinario a partire dal 17 giugno 2012, sostituendolo con autobus.

Dopo alcuni anni di inattività, la linea è stata recuperata grazie al progetto “Binari senza tempo” di Fondazione FS Italiane con la collaborazione della Regione Piemonte e ufficialmente riaperta al solo traffico turistico a partire dal 2016 con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e paesaggistico, offrendo viaggi su treni d'epoca a vapore in occasioni speciali e con un calendario dedicato di eventi, come il “Treno Storico di Natale” o “Bon! Cultura e Tradizioni in Alto Tanaro”.

Il primo motivo è legato ai lavori lungo la linea. L’accordo di programma per la riapertura al servizio passeggeri della tratta Ceva-Ormea tra Regione Piemonte e il gruppo italo-spagnolo Longitude Holding, di cui “Arenaways” rappresenta il marchio commerciale, prevede una serie di interventi lungo i 35 chilometri della ferrovia per un valore stimati di oltre 32 milioni di euro. Lavori la cui ultimazione è fissata per il 2028 e che al momento si sono concretizzati con la posa delle canaline in cemento destinate a contenere i nuovi cavi di trasmissione dati.

“Attualmente, non abbiamo nessun cronoprogramma dei lavori, non sappiamo né dove, né quando verranno messi in cantiere – spiega il sindaco di Ormea Giorgio Ferraris – quindi diventa pressoché impossibile pianificare eventi lungo una linea su cui non abbiamo certezza né della percorribilità, né dell’agibilità.

Il secondo motivo è legato a un fattore prettamente economico: il costo del servizio dei treni storici è particolarmente esoso con una spesa che si aggira intorno ai 25 mila euro a viaggio e, in precedenza era stata in parte sostenuta dalla Regione Piemonte, da diverse Fondazioni e dal 2023 al 2025 anche dalle Azioni 5.1 e 2.3 del progetto Pnrr “Borghi e castelli lungo la ferrovia del Tanaro”, sviluppato nell’ambito della Missione 1, Componente 3, Misura 2 – Rigenerazione dei piccoli siti culturali, iniziativa, finanziata dall’Unione Europea attraverso il programma “NextGenerationEU”, per la valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico mediante la linea ferroviaria turistica Ceva – Ormea, quale asse identitario e attrattivo per i territori coinvolti.

Quest’ultimo progetto ha concluso la sua funzione nel giugno 2025. “Attualmente non vi sono sponsor istituzionali, ne finanziamenti terzi che possono coprire almeno in parte le spese del treno – spiega ancora il sindaco di Ormea, Giorgio Ferraris – situazione legata a doppia mandata proprio anche alla fruibilità della linea. Questi due fattori hanno portato alla momentanea sospensione dell’iniziativa, che mi preme sottolineare è stato solo interrotta e non terminata. Stiamo, infatti, continuando a lavorare insieme agli altri amministratori del territorio, affinché questo importantissimo volano turistico e promozionale della nostra vallata torni a essere operativo”.

Sergio Rizzo