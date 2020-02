Temporaneamente sospesa la produzione alla Sant'Anna di Vinadio: si teme altro vento nella notte

Dopo gli attimi di paura la situazione a Vinadio è finalmente rientrata l’emergenza dopo le forti raffiche di vento che hanno divelto un tetto di lamiere e generato caos allo stabilimento Sant’Anna nel pomeriggio di lunedì 10 febbraio.

Lamiere e altri materiali si sono abbattuti a causa del vento sulle auto parcheggiate nel piazzale antistante alla fabbrica.

I vigili del fuoco hanno fatto evacuare i dipendenti in tutta sicurezza e in seguito hanno recuperato le auto parcheggiate, molte di queste, purtroppo, danneggiate.

Alle 17,45 la squadra dei vigili del fuoco è rientrata in sede.

La strada che arriva allo stabilimento e che porta alla borgata Roviera (non isolata poiché raggiungibile da un’altra via) e il piazzale della fabbrica sono stati chiusi per ovvi motivi di sicurezza.

La produzione dello stabilimento è stato chiuso e i dipendenti non vi rientreranno fino a domani poichè si teme nella notte ci possano essere altre raffiche di vento.