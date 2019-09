Sopralluogo regionale a Racconigi: a che punto è la riapertura del parco del castello

Per le Giornate Europee del Patrimonio 2019 (che al castello di Racconigi, in provincia di Cuneo, si prolungano fino a lunedì 23 settembre) sarà presentato sabato 21, domenica 22 e lunedì 23 settembre un percorso tematico sugli albori del cinema muto alla residenza sabauda che a inizio ‘900 è palcoscenico di questa nuova meraviglia della fotografia animata, molto apprezzata dalla casa reale: i Savoia ne diventano non solo ammiratori, ma anche protagonisti, e invitano presso le proprie residenze i pionieri del cinema italiano per documentare su pellicola la loro vita privata.

L’itinerario si svilupperà negli appartamenti cosiddetti dei principini, per proseguire negli alloggi delle balie e negli appartamenti novecenteschi, e sarà integrato dagli esiti delle ricerche avviate in collaborazione con la Cineteca Nazionale di Roma sui filmati realizzati a inizio secolo al castello di Racconigi. La visita si concluderà con la proiezione inedita di un filmato muto girato da Luca Comerio proprio alla tenuta di Racconigi nel 1911, testimonianza della vita privata della famiglia reale e dell’infanzia dei principini nella loro amatissima dimora di villeggiatura. Il percorso tematico viene proposto alle 11 e alle 15 di sabato e domenica, e alle 11 di lunedì.

Mentre il complesso monumentale è anche straordinariamente aperto sabato 21 (9-22), domenica 22 (9-23), lunedì 23 (9-14), il parco del castello continua a rimanere in gran parte chiuso dal 16 agosto 2018, quando la caduta di alcuni alberi costrinse la direzione del Polo museale a mettere in sicurezza l'area. Dopo nove mesi, il 1° giugno di quest'anno, è stato riaperto solo il primo anello, una piccola porzione di percorso (circa 2 km) prossima al castello. Nella parte più più settentrionale del parco la situazione è ancora ferma.

L'attuale presidente della commissione Cultura del Consiglio regionale del Piemonte, Paolo Bongioanni, ha convocato per le 10 di venerdì 20 settembre un sopralluogo della VI commissione regionale permanente presso il castello Reale. Alle 11 incontrerà il sindaco Valerio Oderda e la giunta del comune di Racconigi.