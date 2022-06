Solstizio d'estate con qualche temporale in Granda, tregua dal caldo: allerta gialla dell'Arpa

CUNEO CRONACA - Intense correnti sudoccidentali, in seno alle quali scorrono masse d’aria umide ed instabili, determineranno a partire dal pomeriggio odierno l’innesco di rovesci e temporali sparsi sui settori a nord del Po, più diffusi ed intensi a ridosso delle vallate alpine nordoccidentali e settentrionali fino alla fascia pedemontana adiacente, dove potranno essere associati a forti raffiche di vento, grandinate e fulminazioni.

In serata è atteso un temporaneo esaurimento dei fenomeni, ma già dalle prime ore di mercoledì una nuova fase instabile interesserà dapprima i settori alpini occidentali per poi estendersi al resto della regione nelle ore centrali, ad eccezione delle aree a ridosso del settore appenninico che sperimenteranno condizioni più asciutte.

Le temperature massime saranno in lieve flessione nel pomeriggio, più marcata mercoledì, quando si manterranno quasi ovunque al di sotto dei 30 gradi. Un nuovo rialzo è atteso per giovedì, con massime che si riporteranno al di sopra dei 30 gradi sulle pianure, con punte di 34 gradi nell’alessandrino.

In considerazione dell’evoluzione attesa per le prossime ore il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per temporali su zone montane e pedemontane nordoccidentali e settentrionali per il pomeriggio odierno e la giornata di mercoledì.

Mercoledì 22 giugno (nell'immagine) Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso, con nuvolosità variabile sul basso Piemonte. Precipitazioni: rovesci e temporali sparsi, moderati o localmente forti, su zone montane e pedemontane alpine, in estensione al resto della regione nel corso della mattinata, con fenomeni sporadici o del tutto assenti a ridosso dell'Appennino. In generale esaurimento nel corso della serata. Zero termico: stazionario a nord sui 4100 metri, in rialzo a sud sui 4200-4300 metri. Venti: moderati o forti sudoccidentali in montagna, deboli o moderati meridionali altrove, con rinforzi più sostenuti tra Astigiano ed Alessandrino. Altri fenomeni: locali grandinate e forti raffiche di vento associate ai temporali più intensi. Giovedì 23 giugno Nuvolosità: in prevalenza soleggiato, con locali formazioni cumuliformi nel corso del pomeriggio a ridosso dei settori alpini. Precipitazioni: deboli rovesci di calore a ridosso delle vallate occidentali e settentrionali. Zero termico: in rialzo a metà giornata intorno ai 4500 metri, in calo nel corso della serata sui 4000-4200 metri. Venti: moderati da ovest-sudovest in montagna, deboli meridionali altrove, con rinforzi moderati tra Astigiano ed Alessandrino. Venerdì 24 giugno Nuvolosità: nuvoloso o molto nuvoloso a ridosso delle vallate occidentali e settentrionali e pianure adiacenti, irregolarmente nuvoloso altrove con momenti più soleggiati dal pomeriggio sul basso Piemonte. Precipitazioni: rovesci e temporali più diffusi e persistenti sui settori occidentale e settentrionale, anche di forte intensità; altrove fenomeni sparsi e meno intensi, sporadici o del tutto assenti tra Cuneese, Langhe, Roero e settore appenninico. Zero termico: in calo nella seconda parte della giornata sui 3500-3700 metri. Venti: moderati sudoccidentali in montagna, in rinforzo nel corso del pomeriggio sui rilievi meridionali; deboli o moderati meridionali altrove.