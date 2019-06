Solisti Veneti, Ensemble Vivaldi all'esterno di San Francesco per "Cuneo Classica Festival"

A Cuneo, nell'area esterna del complesso museale di San Francesco (via Santa Maria 10), questa sera, giovedì 27 giugno, alle 21,15, si terrà il concerto de "I Solisti Veneti, Ensemble Vivaldi", secondo appuntamento del "Cuneo Classica Festival".

Costituito da alcuni dei più popolari solisti che collaborano stabilmente con I Solisti Veneti - il Primo Violino Lucio Degani, la violinista Chiara Parrini, il violista Giancarlo Di Vacri, il violoncellista Giuseppe Barutti e il contrabbassista Gabriele Ragghianti - l’Ensemble Vivaldi vanta una gloriosa attività in campo europeo e mondiale, con più di cinquemila concerti tenuti in oltre 80 paesi, nei più importanti festival internazionali e con le sue registrazioni di oltre 300 titoli in cd o dvd e la partecipazione a numerosissimi programmi televisivi.

L’Ensemble Vivaldi dedica la propria attività a quelle opere della grande letteratura musicale italiana ed europea, a partire dai tesori del repertorio veneto di Vivaldi, Tartini, Galuppi, Albinoni fino a Bach e alla musica romantica e contemporanea, scritte per formazioni strumentali particolari, rare e interessanti e che non vengono normalmente incluse nel repertorio concertistico.

Per la specifica attenzione dedicata alla musica italiana, in particolare quella veneta, l’Ensemble Vivaldi viene spesso invitato a suonare in occasione di importanti celebrazioni ufficiali, quali gli anniversari di grandi nomi della storia dell’arte quali Giotto, Mantegna, Tiepolo, Palladio, oppure in occasioni delle visite in Italia di personaggi particolarmente rappresentativi quali il presidente della Repubblica Cinese, il re di Giordania, il presidente dell’Austria, il principe di Galles.

Fra i lungometraggi televisivi che hanno contribuito alla notorietà del gruppo si possono citare "Vivaldi, peintre de la Musique" di François Reichenbach, "Vivaldi et Venise" di Eric Lippmann e numerosi altri.