Sole fino a domenica, da Ferragosto aumenta il rischio di temporali in provincia di Cuneo

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso o velato al mattino, parzialmente nuvoloso al pomeriggio, con addensamenti cumuliformi sulle Alpi e sulle zone pedemontane nel pomeriggio, in estensione al resto della regione in serata.

Precipitazioni: nel pomeriggio rovesci e temporali isolati, deboli o moderati, a ridosso di Alpi e Appennino; estensione dei fenomeni alle pianure in serata.

Zero termico: in aumento fino ai 4200 metri a ovest, in calo sui 3800 metri sul settore orientale.

Venti: moderati nordoccidentali sulle Alpi, deboli dai quadranti orientali altrove, con rinforzi sulle pianure orientali.

Sabato 13 agosto