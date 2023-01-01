Sole e temperature oltre la media in Granda, poi da domenica torna il maltempo

CUNEO CRONACA - Un'area anticiclonica atlantica, estesa dalle isole Canarie verso l'Europa centro-occidentale, interesserà il Piemonte ancora per le giornate di venerdì e sabato, con cielo poco o parzialmente nuvoloso e temperature superiori alla norma del periodo. Saranno tuttavia possibili deboli rovesci sparsi sui rilievi nelle ore centrali.

Nelle giornate di domenica e lunedì - si legge nell'ultimo bollettino di Arpa Piemonte - una vasta bassa pressione centrata sul Mare del Nord si estenderà verso l'Italia settentrionale, causando un aumento dell'instabilità pomeridiano-serale sulla regione, con attività temporalesca più organizzata ed estesa anche alle pianure.

Sabato 18 aprile (nella prima immagine)

Nuvolosità: cielo generalmente soleggiato, con sviluppo di cumuli su rilievi e settori adiacenti nelle ore centrali e transito di velature in serata.

Precipitazioni: deboli localmente moderati rovesci tra la tarda mattinata e il tramonto su settori montani e località limitrofe.

Zero termico: in leggero aumento sui 3200 metri nelle ore centrali.

Venti: deboli localmente moderati da nord, nordovest sulle Alpi; sull'Appennino deboli da nordest al mattino in rotazione da sud al pomeriggio; calma di vento in pianura.

Domenica 19 aprile (nella seconda immagine)

Nuvolosità: cielo poco o parzialmente nuvoloso; formazione di nubi cumuliformi sui rilievi in mattinata, in estensione a buona parte della regione nel pomeriggio e dissolvimento notturno.

Precipitazioni: rovesci sparsi da metà mattinata a ridosso dei rilievi, deboli localmente moderati, in estensione alle vicine pianure nel pomeriggio ed esaurimento serale.

Zero termico: in progressivo calo fino a 2800-2900 metri.

Venti: moderati da ovest, nordovest sulle Alpi e deboli localmente moderati da sud sull'Appennino, in intensificazione in serata. In pianura calma di vento al mattino; in seguito venti deboli da sud su Astigiano e Alessandrino e da ovest, nordovest sugli altri settori con generale rotazione dai quadranti orientali nella notte.

Lunedì 20 aprile

Nuvolosità: cielo poco o parzialmente nuvoloso con nuvolosità più compatta nella seconda parte della giornata. Possibili foschie e locali banchi di nebbia sulle pianure intorno all'alba.

Precipitazioni: inizialmente deboli sparse in prossimità dei rilievi; dal pomeriggio estensione dei fenomeni alle zone pianeggianti con intensificazione.

Zero termico: in ulteriore calo sui 2600-2700 metri.

Venti: moderati occidentali sulle Alpi, deboli localmente moderati da sud sull'Appennino e debole ventilazione da est, nordest in pianura.