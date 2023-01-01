Sole e gran caldo nel Cuneese: venerdì possibili temporali dalle Alpi alle pianure

CUNEO CRONACA - Un vasto promontorio anticiclonico di matrice subtropicale si estende fino all'Europa centrale garantendo sul Piemonte condizioni di tempo stabile e in gran parte soleggiato fino al pomeriggio di venerdì, salvo isolati e brevi rovesci di calore a ridosso delle vallate alpine.

Nel corso del pomeriggio di venerdì - riferisce Arpa nell'ultimo bollettino - una lieve flessione del bordo occidentale dell'anticiclone potrebbe permettere un debole afflusso di aria più fresca in quota, aumentando l'instabilità atmosferica e favorendo lo sviluppo di temporali che dalle vallate alpine potrebbero estendersi alle pianure adiacenti.

Un nuovo rialzo dei valori di pressione riporterà tempo stabile e soleggiato per sabato. Le temperature sono attese in aumento fino a venerdì mattina per poi subire una leggera flessione a causa del possibile passaggio perturbato.

Giovedì 30 luglio

Nuvolosità: cielo prevalentemente sereno, con cumuli in formazione sui rilievi sudoccidentali da metà giornata e velature in transito sul Piemonte settentrionale dal tardo pomeriggio.

Precipitazioni: possibili rovesci e locali temporali di intensità debole o localmente moderata sui rilievi sudoccidentali da metà giornata.

Zero termico: in ulteriore lieve calo a nord sui 4400-4500 metri e stazionario sui 4600 metri a sud.

Venti: deboli o localmente moderati nordoccidentali sulle Alpi e deboli variabili altrove. Rinforzi da ovest sui rilievi sudoccidentali e da sud tra Langhe, Roero e Appennino alessandrino nel pomeriggio.

Venerdì 31 luglio

Nuvolosità: parzialmente nuvoloso o nuvoloso sulle Alpi, altrove poco nuvoloso o sereno al mattino e velato con possibili cumuli in transito al pomeriggio.

Precipitazioni: diffusi rovesci e locali temporali deboli o moderati sui rilievi alpini in possibile transito sulle pianure dal pomeriggio.

Zero termico: ancora in calo sui 4300-4400 metri a nord e 4500 metri a sud.

Venti: occidentali sulle Alpi, in temporanea rotazione da sud-ovest a metà giornata, deboli al mattino e moderati dal pomeriggio; deboli altrove, prevalentemente meridionali in Appennino, variabili in pianura.

Sabato 1° agosto

Nuvolosità: irregolarmente nuvoloso in montagna e sereno o poco nuvoloso altrove.

Precipitazioni: sostanzialmente assenti, con l'eccezione di possibili deboli e isolati rovesci sui rilievi.

Zero termico: in ulteriore calo fino ai 4300-4400 metri.

Venti: sulle Alpi moderati occidentali fino al primo pomeriggio, poi deboli da sud-ovest; deboli, prevalentemente sudoccidentali in Appennino con rinforzi moderati da sud sul Piemonte meridionale a quote collinari; deboli variabili altrove.