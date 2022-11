Sole e gelo, ma nei primi giorni di dicembre possibile neve a bassa quota in Granda

Nuvolosità: al mattino cielo sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio parziale aumento delle nubi sulle pianure orientali e transito di velature, anche compatte. Al primo mattino locali foschie in formazione su Astigiano e Alessandrino, in rapida attenuazione.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in graduale aumento già dal mattino a partire da ovest, con valori sui 2500-2600 metri nel tardo pomeriggio; dalla sera in calo sui 1800 metri sulla fascia pedemontana nordoccidentale, localmente più marcato fino a 1400-1500 in Val d'Ossola.

Venti: deboli a tutte le quote; sui settori montani da nord al mattino, in successiva rotazione da ovest sui rilievi alpini e da sud sull'Appennino; in pianura orientali.

Lunedì 28 novembre