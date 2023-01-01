Sole e freddo in provincia di Cuneo, poi il weekend riporta nuvole e qualche pioggia

CUNEO CRONACA - L'allontanamento verso est della saccatura responsabile delle precipitazioni dei giorni scorsi porta i flussi in quota a disporsi generalmente da ovest o nord-ovest sulle Alpi fino a venerdì sera, con cieli soleggiati o al più parzialmente nuvolosi e precipitazioni assenti.

Sabato - fa sapere Arpa Piemonte - l'avvicinamento di una nuova saccatura dalla Francia e la contemporanea formazione di un minimo al suolo sul Mar Tirreno porta a un temporaneo rinforzo della ventilazione nordorientale negli strati medio-bassi, con un generale aumento della nuvolosità e deboli precipitazioni sul Piemonte meridionale, nevose fino a quote collinari.

La successiva nuova espansione di un debole promontorio di alta pressione dal Nordafrica garantisce tempo nuovamente più stabile per domenica. I temporanei rasserenamenti dei prossimi giorni potranno portare lo sviluppo di foschie e nebbie sulle pianure nelle ore più fredde.

Venerdì 30 gennaio

Nuvolosità: cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso; addensamenti più compatti sulle creste alpine di confine e sul Piemonte sudorientale. Temporanee schiarite con cielo poco o parzialmente nuvoloso nel pomeriggio. In pianura foschie e nubi basse al mattino e in tarda serata.

Precipitazioni: assenti, salvo possibile nevischio sui settori di confine nordoccidentali, più probabile al mattino.

Zero termico: in lieve calo sui 1200-1300 metri sulle pianure, ma con valori più alti sulle Alpi occidentali, sui 1500-1600 metri.

Venti: generalmente deboli, salvo rinforzi moderati sulle creste alpine; occidentali in rotazione da nord-ovest al pomeriggio e da sud-ovest la sera sulle Alpi, altrove variabili fino a sera, poi prevalentemente dai quadranti orientali.

Sabato 31 gennaio

Nuvolosità: cielo molto nuvoloso al mattino, con un deciso miglioramento fino a cielo parzialmente nuvoloso dal pomeriggio. Riduzioni della visibilità per foschie e nubi basse sulle pianure.

Precipitazioni: deboli precipitazioni in mattinata sulla parte meridionale della regione con quota neve sugli 800-1000 metri sul Cuneese e 400-700 metri tra Astigiano e Alessandrino. Sostanzialmente assenti al pomeriggio, salvo possibile debole nevischio sulle Alpi settentrionali.

Zero termico: in calo in mattinata fino a circa 1000-1100 metri e successivo rialzo a 1200-1300 metri nel pomeriggio.

Venti: generalmente deboli, salvo rinforzi moderati sulle Alpi sudoccidentali; variabili al mattino e tra ovest e nord-ovest al pomeriggio sulle Alpi, nordorientali in area appenninica e a quote collinari, variabili in pianura.

Domenica 1 febbraio

Nuvolosità: al mattino velato sulle Alpi, nebbioso e poi soleggiato sulle pianure e nuvoloso in area appenninica; aumento della copertura dal pomeriggio fino ad avere cielo nuvoloso o molto nuvoloso sulle pianure e sui rilievi settentrionali, parzialmente nuvoloso altrove.

Precipitazioni: sostanzialmente assenti, con l'eccezione di possibile debole nevischio sui rilievi settentrionali.

Zero termico: in calo in serata fino ai 1000-1200 metri.

Venti: generalmente deboli, con locali rinforzi moderati in alta montagna; da nord-ovest al primo mattino e poi da ovest sulle Alpi, da nord al mattino e da sud al pomeriggio in Appennino, da nord-est a quote collinari e variabili in pianura.