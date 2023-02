Alta pressione e clima primaverile, sulle Alpi cuneesi zero termico come se fossimo a luglio

CUNEO CRONACA - Un'area di alta pressione si rafforza sul Mediterraneo occidentale e garantisce condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato sul Piemonte per i prossimi giorni, associato ad un progressivo rialzo delle temperature, soprattutto in quota.

Nella giornata di domenica flussi umidi meridionali nei bassi strati determineranno locali annuvolamenti sulle zone di pianura. Temperature miti anche in montagna, dove nelle ore più calde il pericolo valanghe potrà raggiungere localmente il 2 Moderato.

Cambio di rotta dalla metà della prossima settimana, quando si profila un aumento della nuvolosità con occasioni per piogge in pianura e nevicate in montagna dal 23 febbraio, si legge sul sito Nimbus.it. Nel dettaglio le previsioni di Arpa Piemonte.

Domenica 19 febbraio Nuvolosità: cielo sereno con transito di velature sui rilievi alpini, più grigio in pianura al mattino per foschie dense, locali nebbie e nubi basse, in attenuazione nel corso del pomeriggio. Precipitazioni: assenti salvo possibile debole pioviggine sull'Appennino al mattino. Zero termico: stazionario a sud sui 3400 metri, in calo a nord sui 3100 metri. Venti: moderati da nordovest sulle Alpi, cion rinforzi sulle cime di Alpi Pennine e Lepontine, deboli da sud sull'Appennino e sulle pianure orientali con rinforzi su Astigiano e Alessandrino. Deboli variabili altrove. Locali rinforzi nelle vallate nordoccidentali e settentrionali. Lunedì 20 febbraio (nell'immagine) Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso con foschie e banchi di nebbia in formazione sulle pianure orientali nelle ore più fredde della giornata. Precipitazioni: assenti. Zero termico: stazionario o in lieve aumento sui 3300-3400 metri. Venti: deboli a tutte le quote, nordoccidentali sui rilievi alpini e di direzione variabile sui restanti settori.