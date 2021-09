Sole e clima estivo nel weekend, il ritorno a scuola segnato da piogge e nubi in Granda

CUNEO CRONACA - Condizioni stabili e soleggiate in Piemonte, con temperature massime in leggero rialzo, ma si tratta del colpo di coda dell'estate che dalla prossima settimana, con la riapertura anche delle scuole, lascerà il posto alle prime piogge significative dopo i mesi estivi.

Il weekend gode ancora dell'alta pressione africana. Il suo temporaneo cedimento consentirà alle perturbazioni atlantiche di spingersi verso le Alpi e il Mediterraneo. Quindi temperature in calo e precipitazioni da metà settimana. Migliorerà dal 17-18 settembre.

Domenica 12 settembre cielo sereno o poco nuvoloso. Al primo mattino nuvolosità irregolare sulle pianure centrali e sull'Appennino, in rapido dissolvimento. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in rialzo fino a 3700 m. Venti: deboli occidentali sui settori alpini, variabili sulla fascia appenninica; in pianura calmi o deboli in regime di brezza, con locali rinforzi tra est e nord-est.



Lunedì 13 settembre cielo soleggiato. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in ulteriore aumento fino a 3800 m. Venti: deboli in montagna, occidentali sulle Alpi e meridionali sulle zone appenniniche con locali rinforzi fino alle colline adiacenti, altrove calmi o deboli in regime di brezza.



Martedì 14 settembre sono previste nubi in aumento e le prime piogge in serata, ancora a carattere isolato.

(Immagine e previsioni tratte da Arpa Piemonte)