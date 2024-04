Sole e caldo fuori stagione con punte fino a 28 gradi nel weekend in provincia di Cuneo

Nuvolosità: cielo sereno al mattino e poco nuvoloso nel pomeriggio per transito di velature e locali addensamenti sui rilievi alpini; possibili foschie in formazione al primo mattino sulle pianure orientali.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in calo in serata, a nord sui 3600-3700 metri e a sud sui 3800-3900 metri.

Venti: deboli occidentali sulle Alpi, in intensificazione da sudovest in serata, e moderati meridionali sull'Appennino, localmente forti dal pomeriggio; in prevalenza deboli variabili in pianura, con rinforzi da sud sul settore orientale nel pomeriggio.

Lunedì 15 aprile