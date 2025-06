Sole, caldo e qualche temporale in montagna: la Granda sotto l'anticiclone, come proteggersi

CUNEO CRONACA - Un cavo d'onda atlantico, dopo il transito sull'arco alpino occidentale nelle prime ore di lunedì, si sta rapidamente allontanando verso il Nord-Est italiano favorendo una graduale espansione dell'anticiclone delle Azzorre, che proseguirà anche nei prossimi giorni spingendosi fino al Piemonte.

Come segnala Arpa Piemonte, la nostra Regione si trova già attualmente quasi al confine tra le due strutture sinottiche, e continuerà ad essere soggetto a correnti asciutte settentrionali che garantiranno condizioni ben soleggiate e stabili, ad eccezione di possibili brevi e isolati rovesci pomeridiani sui settori alpini, più probabili nella giornata odierna.

Con l’ingresso nella stagione estiva e le temperature in progressivo aumento, cresce anche il rischio di ondate di calore. Per questo motivo è fondamentale sensibilizzare la cittadinanza sui comportamenti da adottare per affrontare il caldo in sicurezza, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione. L’Asl Cn2 ha messo a disposizione una sezione dedicata sul proprio sito (clicca QUI), dove sono disponibili consigli pratici e raccomandazioni rivolte in particolare ad anziani, bambini e persone con patologie croniche.

E’ necessario bere molta acqua, anche in assenza dello stimolo della sete, moderare l’assunzione di bevande gassate e zuccherate, evitare gli alcolici e limitare l’assunzione di bevande che contengono caffeina. Mangiare molta frutta fresca e verdura, senza esagerare con cibi troppo grassi e conditi. Aerare la casa durante la notte favorisce un riposo tranquillo e rilassato. Evitare di giorno l'ingresso dei raggi solari diretti; chiudere le imposte esterne e le tende. Se possibile rinfrescare la casa con ventilatori o condizionatori. Indossare abiti comodi e leggeri in lino o cotone di colori chiari, evitando gli indumenti sintetici. Coprire il capo quando si esce in giornate molto assolate. Uscire nelle ore più fresche della giornata, la mattina fino alle 11 e la sera dopo le 18. Non lasciare mai persone o animali, anche se per poco tempo, nell'auto parcheggiata al sole.

E’ consigliabile tenere sempre a portata di mano una lista di numeri telefonici da contattare in caso di necessità. Può essere utile consultare quotidianamente il "bollettino sulle ondate di calore" sui siti della Regione Piemonte e di ARPA, osservando le indicazioni consigliate rispetto alle condizioni meteo e alle temperature. Nel dettaglio, le previsioni per i prossimi giorni in Piemonte tratte dall'ultimo bollettino dell'Arpa.

Martedì 17 giugno

Nuvolosità: al mattino nuvoloso per nubi basse e compatte sul Piemonte occidentale in successiva parziale attenuazione, altrove soleggiato. Dalle ore centrali sviluppo di cumuli sparsi sui rilievi alpini occidentali.



Precipitazioni: assenti, salvo possibili brevi e isolati piovaschi pomeridiani a ridosso dei rilievi alpini.



Zero termico: in ulteriore aumento a partire da ovest fino a 4400 metri a fine giornata.

Venti: moderati tra nord e nord-est in montagna con rinforzi sui rilievi meridionali, deboli dai quadranti orientali altrove, con estesi rinforzi residui sulle pianure fino al primo mattino.

Mercoledì 18 giugno

Nuvolosità: soleggiato a ridosso dei settori alpini, altrove cielo sereno.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: stazionario sui 4400 metri.

Venti: moderati settentrionali in montagna, altrove deboli orientali.

Giovedì 19 giugno

Nuvolosità: cielo sereno, con cumuli isolati in formazione nelle ore centrali sui settori alpini.

Precipitazioni: assenti, salvo brevi isolati rovesci pomeridiani sui settori alpini.

Zero termico: In lieve flessione in serata sui 4300 metri.

Venti: moderati settentrionali in montagna, altrove deboli orientali.