SNOWBOARD/ Ottimi risultati sulle piste per gli studenti del Bodoni di Saluzzo

Si sono svolti a Limone Piemonte i Campionati Studenteschi di Sci Alpino e SnowBoard (finali provinciali) riservati alle scuole superiori di primo grado.

Per il Liceo Bodoni di Saluzzo, accompagnati dalla prof.ssa Elda Guerra, hanno partecipato:

- categoria allievi M SCI ALPINO: Fabio Allasina 2^S, Nicolò Verlengo 4^D, Joshua Melifioiri 1^S;

- categoria allieve F SCI ALPINO: Caterina Bonavia 3^B, Sofia Mattio 1^S, Virginia Bizzotto 3^E, Benedetta Palermiti 3^B;

- categoria juniores M. SCI ALPINO: Alessandro Andreis M. 5^D, Giacomo Salusso 4^D, Alessio Saltarello 4^D;

- categoria juniores f. SCI ALPINO: Beatrice Bruno Franco 5^B, Sara Levrone 4^D;

- categoria allievi SNOWBOARD: Elia Cortassa 3^F, Giacomo Viviano 3^F, Sathya Vaglienti 3^B.

Ottimi piazzamenti per tutti.

A livello individuale, successo per Fabio Allasina al 1° posto nella cat. AM e Sofia Mattio 1° posto nella cat AF. La Squadra AM si classifica al 2° posto.

Vince inoltre anche la Squadra allievi SNOWBOARD

Parteciperanno (....forse...) alla finale regionale di Artesina il 15/03:

Fabio Allasina (individualista), Sofia Mattio (individualista), la squadra allievi snowboard (Viviano, Cortassa, Vaglienti), la squadra Juniores maschile 1^ classificata provinciale (non c'è la fase regionale per questa categoria).