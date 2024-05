"Snodi", maggio in Langa e Roero fra musica e arte contemporanea

CUNEO CRONACA - Con l’arrivo della bella stagione si moltiplicano le occasioni per il territorio di Langhe, Monferrato e Roero che grazie al sostegno del progetto SNODI propongono appuntamenti fra musica e arte contemporanea nel segno di un forte senso di appartenenza e comunità.



Torna il grande festival musicale organizzato dall’associazione International Music Exchange nell’ambito del progetto Roero Cultural Events co-finanziato dal progetto SNODI. La programmazione artistica del festival “Tempo”, con i suoi 18 concerti gratuiti nel territorio di Langhe Monferrato e Roero, sarà presentata dagli organizzatori mercoledì 15 maggio alle ore 17 al Castello di Guarene insieme a tutte le realtà che hanno collaborato alla realizzazione di questo importante cartellone. Il Prefestival, legato al progetto “Quartet and Chamber Music Forum”, comincerà il 26 maggio, per poi lasciare spazio al festival “Colline in musica”, dedicato in questa edizione al “Tempo”, che continuerà fino al 30 giugno. Tutte le informazioni sul sito dedicato www.roeroculturalevents.it. La conferenza stampa è aperta ai giornalisti e al pubblico, i parcheggi consigliati sono in Piazza della Pantalera, viale Mazzini e via Divisione Alpina Cuneense. - Con l’arrivo della bella stagione si moltiplicano le occasioni per il territorio di Langhe, Monferrato e Roero che grazie al sostegno del progetto SNODI propongono appuntamenti fra musica e arte contemporanea nel segno di un forte senso di appartenenza e comunità.



Prosegue la 9ª edizione di Monferrato On Stage, la rassegna itinerante che unisce le eccellenze gastronomiche che caratterizzano il Monferrato alla musica, da sempre elemento di aggregazione universale, al fine di valorizzare e far conoscere sempre più il territorio situato tra le provincie di Torino, Asti e Alessandria con 17 eventi in programma fino al 31 agosto. Il 17, 18 e 19 maggio la rassegna si sposterà nella Tenuta La Mercantile a Castagnole Monferrato (Asti), in occasione della Festa del Ruchè, organizzata dall’Associazione Produttori del Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG. Le cantine e le opere di artisti selezionati da Artàporter faranno da sfondo alle degustazioni e ai concerti, realizzati a cura del Monferrato On Stage.

Il 17 maggio, dalle ore 20.00, si terrà “A cena con il Ruchè”. Dalle ore 21.00, invece, sarà possibile assistere all’esibizione delle 3CHIC, il trio vocale al femminile che proporrà attraverso particolari arrangiamenti vocali un viaggio tra le canzoni del passato e del presente, dai brani del Trio Lescano e del Quartetto Cetra che hanno caratterizzato gli anni ’40 alle canzoni di oggi riarrangiate in stile vintage, passando per i classici degli anni ’50 e ’60 di The Chordettes e Andrews Sisters.



Tutte le informazioni dettagliate sui profili social www.instagram.com/monferrato.onstage/. Protagonista della serata del 18 maggio, invece, sarà JOHNSON RIGHEIRA, che porterà sul palco del Monferrato On Stage le canzoni degli anni ‘80 che hanno segnato la storia della musica italiana e che continuano ad essere nel cuore non solo di chi ha vissuto quegli anni, ma anche delle nuove generazioni. Naturalmente in scaletta non potrà mancare l’evergreen “Vamos a la playa”, il primo brano italiano considerato un “tormentone” con 3.000.000 di copie vendute in tutto mondo e che l’anno scorso ha compiuto 40 anni. Inizio concerto ore 22.00. Opening act Instabil band. Il 18 (dalle ore 11.00 alle ore 21.00) e il 19 maggio (dalle ore 11.00 alle ore 17.30) sarà disponibile il free meal no stop, con specialità culinarie per tutti i gusti proposte da Monferrato Rural Food.Tutte le informazioni dettagliate sui profili social www.facebook.com/FondazioneMOS

Sabato 18 maggio la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo invita tutti a Guarene per le nuove inaugurazioni inserite nell’ambito del Progetto Snodi. Alle 17 a Palazzo Re Rebaudengo inaugura la mostra collettiva “Our Rivers Share a Mouth / I nostri fiumi condividono una bocca” di Maria Giovanna Abbate, Annalisa Cannito, Liryc De La Cruz, Adji Dieye, Derek MF Di Fabio, Grace Martella, Genny Petrotta, Sandra Rilletti, Noura Tafeche, Valerie Tameu. La mostra esplora la solidarietà e la condivisione attraverso il lavoro di dieci artiste italiane, riflettendo sulle relazioni fluide che legano persone e luoghi. Sempre alle 17 a Palazzo Re Rebaudengo inaugura “Accepting the Void” di Alessio Pellicoro. L'artista utilizza la fotografia come strumento di analisi e cura, esplorando sia il paesaggio che il corpo umano. A cura di Aigerim Kapar, Andria Nyberg Forshage, Jiayue He, le mostre concludono la 18º edizione del Young Curators Residency Programme, coordinato da Michele Bertolino. Stesso orario e stesso luogo per l’inaugurazione di “Tracce d’arte” a cura del Dipartimento Educativo della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, in collaborazione con le Scuole Primarie di Guarene Capoluogo e Vaccheria.

In occasione dell’inaugurazione verrà svelata una nuova committenza al Parco d’Arte Sandretto Re Rebaudengo. È previsto per le ore 19 lo svelamento dell’opera fotografica “Paesaggi corporali” dell’artista Binta Diaw e costituisce un nuovo lavoro parte dell’omonima serie avviata dall’artista nel 2019. All’interno di questo ciclo, Diaw impiega dettagli fotografici del corpo femminile nero per realizzare dei paesaggi naturali. Le immagini sono spesso modificate attraverso interventi colorati, che evidenziano il rapporto ancestrale tra esseri umani e terra. Al centro di Paesaggi corporali (2024) emerge la relazione tra il paesaggio collinare dell’area piemontese e l’idea della radice, un simbolo di connessione tra storia, corpi e società contemporanea.



In occasione dell’inaugurazione sarà attivo un servizio navetta gratuito presso il campo sportivo di Guarene in viale Bouillargues. Altri parcheggi consigliati: Piazza della Pantalera, Viale Mazzini e via Divisione Alpina Cuneense Palazzo Re Rebaudengo, Via Roma 1, Guarene (CN Apertura dal 19 maggio al 21 luglio. Sabato e domenica 12-19 (ingresso gratuito) / www.fsrr.org Parco d’arte, Viale Bouillargues 34, Guarene (CN aperto tutti i giorni dalle 8 alle 22 / parcoarte.fsrr.org In occasione dell’inaugurazione sarà attivo un servizio navetta gratuito presso il campo sportivo di Guarene in viale Bouillargues. Altri parcheggi consigliati: Piazza della Pantalera, Viale Mazzini e via Divisione Alpina Cuneense

(Nella foto: Patrizia Sandretto Re Rebaudengo al Parco d'Arte di San Licerio)