Situazione delicata nelle case di riposo: a Farigliano sospese tutte le visite dei familiari

CUNEO CRONACA - "L'Amministrazione comunale e il direttore della casa di riposo di Farigliano, vista la situazione attuale che vede un cospicuo aumento dei casi Covid-19 nella nostra zona, anche in alcune strutture per anziani dell'Asl Cn1, si vedono costretti a malincuore a sospendere con effetto immediato tutte le visite presso la struttura, per tutelare la salute degli ospiti". Lo leggiamo sulla pagina Facebook "Impegno per Farigliano 2.0".

(Foto tratta dalla pagina Facebook "Impegno per Farigliano 2.0")