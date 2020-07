Sindaco di Castelmagno pronto ad ogni misura a tutela della produzione del formaggio d'alpeggio

PIERCARLO BARALE - A seguito di una procedura amministrativa svoltasi presso il Ministero delle politiche agricole, avente per oggetto la consueta verifica del Disciplinare per la produzione del Castelmagno d.o.p. e di quello "di alpeggio", è stato eliminato l’obbligo di caseificazione e stagionatura al di sopra dei mille metri, riferito a quello di alpeggio. Si rende così possibile produrre e soprattutto vendere - cinquanta euro al chilo - il pregiatissimo re dei formaggi, versione "di alpeggio", senza i presupposti finora vigenti. Non paiono d’accordo i produttori di tale prelibatezza ed il Comune, venuti a conoscenza a procedura conclusa.

La prescrizione della lavorazione in alpeggio è rimasta. Non più quella della stagionatura oltre mille metri, presente nel disciplinare del 2010. Si verifica pregiudizio per i produttori; viene a mancare la garanzia, per i consumatori, di acquistare un formaggio effettivamente "di alpeggio". Qualcuno sostiene che non c’è differenza di sapore e profumo tra il prodotto caseificato e stagionato in quota o in pianura, cioè al di sotto del limite dei mille metri. Non è così.

I prosciutti prodotti nella nostra provincia sono inviati a Parma per la stagionatura. Solo a Parma la qualità dell’aria, l’ambiente, la temperatura, garantiscono il prodotto che porta il nome della città. In piccola parte ritornano da noi per la vendita, come di Parma, mentre i restanti vengono commercializzati in tutta Italia e all’estero. Lo stesso discorso vale per i vini della nostra Langa.

Non solo le erbe e l’alta quota costituiscono i presupposti per produrre il re dei formaggi. Del quale la qualifica "di alpeggio" significa eccellenza e genuinità, che consentono di conseguire un prezzo elevato. Occorre la stagionatura nello stesso ambiente alpino. Si svolge in azienda, ben oltre i mille metri del disciplinare. Sarebbe opportuno non solo ripristinare tale limite, ma addirittura elevarlo, per ancor meglio garantire un prodotto unico, tale da meritare la corona ovunque venga presentato.

Ho avuto modo, nell’esercizio della professione forense, di essere chiamato dal comune di Castelmagno a prestare consulenza ed assistenza in moltissime questioni di natura amministrativa e civilistica, per regolamenti, alpeggi ed anche per il formaggio. E' stato un rapporto assai soddisfacente, con risultati positivi. Per questa vicenda però farò da attento osservatore, dal momento che non sono più in attività da qualche anno. Da quanto ho appreso, pare che nessuno abbia responsabilità per l’eliminazione della prescrizione e le relative conseguenze.

Qualche malizioso ha avuto un pensiero alla consueta manina, che talvolta entra in azione nel corso di procedimenti amministrativi ed anche nella lunga gestazione di atti politici. Ricordo quella denunciata da Di Maio, che ha provocato molto clamore. Non si tratta della consueta longa manus usata costantemente e disinvoltamente dai romani già da prima dell’età imperiale. Operava per realizzare il divide et impera, con finalità politiche e risultati sicuri. Era un sistema di governo.

Le manine nostrane non facilitano né impediscono o condizionano progetti ad ampio raggio - chiamiamoli imperiali - ma aggiungono o tolgono una frasetta, una condizione, talvolta anche solo un vocabolo o addirittura una virgola. Sufficiente però, per chi la manovra - la manina - per ottenere il risultato. Per trovarla - più difficile che per i tartufi - occorre verificare a chi giova. È il ben noto cui prodest? Anch’esso di romana memoria.

Qualcuno ha sostenuto che quanto accaduto è irrilevante. Altri che non c’è differenza nelle qualità organolettiche fra la stagionatura in quota o in pianura. Alla luce di queste considerazioni, ricordo quanto è avvenuto nelle Langhe dal momento della istituzione delle zone di produzione: prima di Barolo e Barbaresco e poi degli altri vini successivamente tutelati.

Nei rispettivi disciplinari è stabilito che non solo il terreno, ma l’esposizione, il contesto climatico ed ambientale, consentono ai vini di acquisire le caratteristiche organolettiche, profumo, aroma, genuinità, oggetto della garanzia pubblica rappresentata dalle fustelle numerate assegnate dalla Camera di commercio ed applicate alle bottiglie così garantite. I trasferimenti di uve o vini sono assoggettati ad autorizzazione. La produzione viene dichiarata e controllata. Da allora i langaroli - i milanesi della provincia Granda - hanno ottenuto guadagni e soprattutto certezza del futuro. I vignaioli sono diventati produttori ed abilissimi venditori. Esportano in tutto il mondo. Alcuni, come Oddero, Gaja, Ceretto, sono stati ambasciatori nel mondo. Molti vendono in Giappone, Cina, Usa. Condizioni: pagamento all’atto del ritiro in magazzino; spedizione a spese e rischio dell’acquirente. Le vigne ed i ciabot, allora invendibili e senza reddito, sono stati acquistati a suon di milioni da stranieri danarosi o da produttori desiderosi di ampliare il business, che finora è stato sempre più redditizio.

Se venisse eliminato l’obbligo di vinificare, affinare ed invecchiare i vini nella zona di origine, con le garanzie ed i controlli per trasporto e commercializzazione, i produttori si ribellerebbero per primi. La Camera di commercio ha sempre vigilato, intervenendo tempestivamente con pesanti sanzioni in caso di violazioni alle prescrizioni dei disciplinari. Abbiamo vini tra i migliori del mondo. È così anche per i formaggi, con la nostra provincia che produce eccellenze. Se accompagniamo il re Castelmagno con il re Barolo, arriviamo all’eccellenza mondiale.

Il sindaco di Castelmagno, l'ing. Alberto Bianco, non appena ha avuto conoscenza della situazione, è immediatamente intervenuto a tutela della genuinità e delle qualità del Castelmagno. A seguito dei timori espressi dai piccoli produttori e dai castelmagnesi, ha fissato incontri che avranno luogo in questi giorni. Agirà con ogni mezzo per garantire che il formaggio, che porta il nome del Comune, non abbia a diminuire il suo prestigio e costituisca sempre una garanzia per i produttori e per i consumatori.

Inoltre è anche in gioco l’immagine del Comune. Grazie alla lungimiranza dell’allora sindaco Gianni De Matteis e del dott. Giacomo Oddero, era stata conseguita la tutela del formaggio, portandone così la conoscenza ed il consumo ben al di là dei confini provinciali. Questo ha giovato anche al Comune, con favorevoli risultati sotto il profilo turistico. È bene che questo patrimonio non sia neppure scalfito da improvvide decisioni, che toccano la genuinità del re dei formaggi.

