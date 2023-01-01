Cuneo, incontri sulla sicurezza stradale: si comincia con il mondo dei motociclisti

CUNEO CRONACA - Venerdì 31 ottobre, presso il Centro Incontri Don Marro a Cuneo, alle ore 20 si terrà un incontro dal titolo "In moto in sicurezza in provincia di Cuneo", un viaggio nel meraviglioso mondo motociclistico, con l'intento di dare ampio spazio alla sicurezza stradale e ai dispositivi di protezione attiva e passiva.

Interverranno: Dott.ssa Stefania Bosio, direttore Motorizzazione Civile, Torino, ing. Ettore Pirisi, coordinatore Commissione Sicurezza Fmi, con un bilancio sulla situazione attuale sulle infrastrutture e sicurezza passiva nel mondo motociclistico, Dott. Carlo Rivelini, Commissione Medica Fmi, con un focus speciale sulla traumatologia negli incidenti motociclistici, prof. Erico Garino, Commissione Educazione Stradale Fmi che parlerà delle attività dedicate alla cultura della sicurezza stradale e Dott. Alessandro De Gregori, referente Reg. Educazione Stradale Fmi.

Mentre giovedì 20 novembre, in programma l'iniziativa "Muoversi in sicurezza sulla strada", un percorso di consapevolezza dedicato a tutti gli utenti della strada: pedoni, ciclisti, motociclisti e automobilisti in compagnia di esperti della sicurezza stradale. Tra i partecipanti, Dott.ssa Stefania Bosio, direttore Motorizzazione Civile, Torino, arch. Marino Biscaro, esperto in educazione e sicurezza stradale e ing. Nicola Carlesso, esperto in educazione stradale.

Inoltre La Motorizzazione Civile di Torino, in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana e la Consulta Quartieri e Frazioni di Cuneo, organizza alcune iniziative dedicate alla sicurezza stradale, con particolare attenzione agli utenti vulnerabili della strada: venerdì 31 ottobre presso l'Istituto Comprensivo di Robilante si terrà l'incontro "Piccole ruote crescono" dedicato all'attività di educazione stradale per la scuola primaria. Il 7 novembre l'Istituto Comprensivo di Robilante ospiterà, nella sede di Roccavione, il convegno "Io...non me la bevo", con un focus particolare sull'educazione stradale dedicata alla scuola secondaria di primo grado.