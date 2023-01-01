Sicurezza a Cuneo, maxi controlli della Polizia: 94 con precedenti tra i 275 identificati

CUNEO CRONACA - Riceviamo dalla Questura di Cuneo: "Nel corso della settimana la Polizia di Stato ha intensificato i servizi di controllo finalizzati al contrasto dei reati predatori, illeciti in materia di stupefacenti e della micro criminalità del territorio nel Comune di Cuneo.

Le attività operative coordinate dalla Questura sono state svolte unitamente agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte con l’obiettivo di incrementare l'efficacia dell'azione di prevenzione generale.

Questo articolato impiego di forze ha comportato una presenza cospicua sul territorio cittadino permettendo di pattugliare capillarmente sia le vie del centro che le zone periferiche, con una particolare attenzione alle aree ritenute più sensibili come il cosiddetto “quadrilatero” nei pressi della stazione ferroviaria e i giardini pubblici, traducendo così l'impegno istituzionale in un'azione di prossimità concreta, capace di rispondere prontamente alle istanze di tutela provenienti dai cittadini.

I servizi organizzati hanno permesso di:

- identificare 275 persone, di cui 94 con pregiudizi di polizia;

- effettuare 6 posti di controllo ed eseguire verifiche sui 59 veicoli fermati;

- controllare 10 esercizi commerciali.

Contestualmente, l’attività di prevenzione e verifica amministrativa della presenza sul territorio Nazionale di cittadini extracomunitari ha consentito all’Ufficio Immigrazione di procedere alla notifica di due Ordini del Questore a lasciare il T.N. entro 7 giorni, all’ accompagnamento al C.P.R. “Brunelleschi” di Torino di un cittadino straniero in attesa del definitivo rimpatrio e a 3 accompagnamenti alla frontiera con espulsione nel Paese di Origine, nei confronti di cittadini stranieri irregolari sul T.N.

Ribandendo la centralità della prevenzione quale strumento primario per garantire la civile convivenza, la Questura di Cuneo assicura che tali di controllo straordinario del territorio proseguiranno regolarmente anche nelle prossime settimane, mantenendo altissimo il livello di attenzione per garantire sicurezza e serenità alla cittadinanza".