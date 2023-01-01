Siccità, primo campanello d'allarme: Tanaro e Varaita in deficit, la Granda teme il caldo africano

Per quanto riguarda la risorsa idrica sotterranea, e in particolare la falda superficiale i valori di soggiacenza della falda superficiale sono quasi ovunque maggiore della media del periodo e in alcune aree supera il 75° percentile, vale a dire che il livello è basso rispetto all'intervallo di oscillazione di riferimento. Per quanto si tratti di pochi punti, questi valori potrebbero preannunciare l'instaurarsi di condizioni di criticità.

Durante il mese di maggio 2026, è stato pubblicato, sul sito di Arpa Piemonte, il report annuale sulla situazione idrica in Piemonte per il 2025. Il documento descrive e analizza i dati pluviometrici e nivometrici, la situazione dei bacini in termini di deflussi superficiali e di bilancio idrologico, nonché i dati di soggiacenza dei principali acquiferi superficiali. Dall’anno scorso è stata introdotta anche l’analisi dei volumi idrici disponibili per l’anno nel bacino del Po, chiuso alla confluenza con il Ticino a Ponte Becca (PV), stoccati negli invasi artificiali, negli invasi naturali e come risorsa nevosa.

Per approfondimenti si può consultare il bollettino idrologico mensile disponibile QUI.

Per quanto riguarda la situazione meteorologica, Arpa Piemonte fa sapere che la risalita dei valori di pressione garantirà condizioni stabili e prevalentemente soleggiate nei prossimi giorni sul Piemonte, fatta eccezione per locali rovesci pomeridiani sulle aree alpine. Da mercoledì è atteso un ulteriore rafforzamento dell'anticiclone di matrice africana, che favorirà un aumento delle temperature, con valori massimi superiori alle medie del periodo, e un innalzamento della quota dello zero termico sui 4200-4300 metri.