Siccità, primo campanello d'allarme: Tanaro e Varaita in deficit, la Granda teme il caldo africano

MONTAGNA
CUNEO CRONACA - Per la prima volta negli ultimi due anni, l’indice di siccità sintetico relativo al mese di maggio 2026 mostra condizioni di siccità moderata in una delle aree piemontesi ovvero nel nord della regione. Tale situazione è principalmente determinata dalla scarsità di neve presente in quota e dalle ridotte portate del reticolo fluviale. Altrove ancora un quadro mediamente normale ma tendente a condizioni siccitose.
Le precipitazioni medie sulla regione registrate nel mese di maggio sono state di circa 70 mm che rappresentano, sul bacino del Po chiuso alla confluenza col Ticino, uno scarto negativo del 44% rispetto alla media del periodo 1991-2020. Tutta la regione è stata caratterizzata da un deficit pluviometrico, con scarti più elevati nelle zone settentrionali e orientali (-50%). Anche la cumulata da inizio anno idrologico risulta negativa rispetto la norma con uno scarto negativo del 23%, mentre dall’inizio dell’anno solare il deficit è più contenuto (circa 6%).
A causa delle scarse precipitazioni del mese appena trascorso e del mese di marzo gli indici SPI (anomalia di pioggia standardizzata) e SPEI (anomalia di pioggia ed evapotraspirazione standardizzata) alla scala temporale di 1 mese e 3 mesi evidenziano condizioni di siccità da lieve a moderata. Invece, alla scala temporale di 6 mesi prevalgono condizioni di normalità, con presenza locale di aree in piovosità lieve o moderata nel Cuneese e Alessandrino. Alla scala temporale di 12 mesi prevalgono condizioni di normalità, ad eccezione di aree in siccità da moderata a severa prevalentemente nel Piemonte occidentale.
Per quanto riguarda la risorsa idrica sotterranea, e in particolare la falda superficiale i valori di soggiacenza della falda superficiale sono quasi ovunque maggiore della media del periodo e in alcune aree supera il 75° percentile, vale a dire che il livello è basso rispetto all'intervallo di oscillazione di riferimento. Per quanto si tratti di pochi punti, questi valori potrebbero preannunciare l'instaurarsi di condizioni di criticità.
Durante il mese di maggio 2026, è stato pubblicato, sul sito di Arpa Piemonte, il report annuale sulla situazione idrica in Piemonte per il 2025. Il documento descrive e analizza i dati pluviometrici e nivometrici, la situazione dei bacini in termini di deflussi superficiali e di bilancio idrologico, nonché i dati di soggiacenza dei principali acquiferi superficiali. Dall’anno scorso è stata introdotta anche l’analisi dei volumi idrici disponibili per l’anno nel bacino del Po, chiuso alla confluenza con il Ticino a Ponte Becca (PV), stoccati negli invasi artificiali, negli invasi naturali e come risorsa nevosa.
Per approfondimenti si può consultare il bollettino idrologico mensile disponibile QUI.
Per quanto riguarda la situazione meteorologica, Arpa Piemonte fa sapere che la risalita dei valori di pressione garantirà condizioni stabili e prevalentemente soleggiate nei prossimi giorni sul Piemonte, fatta eccezione per locali rovesci pomeridiani sulle aree alpine. Da mercoledì è atteso un ulteriore rafforzamento dell'anticiclone di matrice africana, che favorirà un aumento delle temperature, con valori massimi superiori alle medie del periodo, e un innalzamento della quota dello zero termico sui 4200-4300 metri.