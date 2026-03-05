Siamo tutte Eva: quando una donna trova il coraggio di scegliere se stessa

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - Eva sta rientrando a casa, è quel momento dolce in cui il giorno sta per finire. Nulla potrebbe turbarla. Ma quando è davanti alla porta di legno, il suo sguardo si posa sulla luce dorata che per un solo istante infuoca la maniglia di ottone. Ritrae di colpo la mano, come se scottasse. Eppure è la stessa porta che ha varcato per anni senza pensarci, entrando e uscendo, come si respira.

Sente che qualcosa è cambiato, il silenzio dietro alla porta è come un invito a fermarsi. Il suo corpo è immobile, ma dentro di lei qualcosa si muove. Eva capisce che non può varcare quella soglia come ha sempre fatto. Non può farlo, prima deve ascoltarsi.

Tanti pensieri turbinano: sono come l'ondata di un maroso che riporta a riva tutto ciò che era stato lasciato andare - per insicurezza, per mancanza di volontà, per abitudine, per sciatteria. Sul bagnasciuga vanno e tornano parole non dette per compiacere, sorrisi strappati, abitudini ormai consolidate, promesse fatte a se stessa e mai mantenute.

E' strano, non c'è rabbia, né desiderio di cancellare, né di distruggere: c'è solo quella luce dorata e potente, la stessa che ha reso la maniglia incandescente e che ora vuole assolutamente filtrare.

Eva sente che non teme ciò che la luce svela, è una verità che urla. La ascolta e, man mano, osserva e riconosce ciò che non vuole più. Eva non entra, non torna indietro, si ferma e resta. Non può più attraversare la sua vita come se non la riguardasse. E in quella sospensione, finalmente, sceglie se stessa.

Quando una donna sente che qualcosa non torna più, che un gesto quotidiano le pesa, che una parola la ferisce in un modo nuovo, quando ha detto un sì che voleva essere solo un forse, non è mai sola. Perché in luoghi diversi, altre donne stanno vivendo la stessa sensazione.

Sono tutte Eva, ognuna con la propria storia, ma unite da un cambiamento comune: il coraggio di non mentire più a se stesse.

Fiorella Avalle Nemolis

