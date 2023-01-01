"Siamo ancora giovani, salvateci": a Montà la protesta dà voce ai pioppi condannati

CUNEO CRONACA - Riceviamo e pubblichiamo: "La telenovela dei cedri di piazza Europa di Cuneo si è chiusa positivamente: non verranno abbattuti. Dopo le proteste di tanti cittadini e delle associazioni ambientaliste, il Comune ha desistito e dirottato i fondi su altri progetti.

Speriamo che anche Montà ascolti la proposta delle tante associazioni firmatarie della presente: la cosa più giusta sarebbe quella di potare tutte le piante anziché abbatterle. Le poche unità che sono malate si abbattono e si sostituiscono.

Abbassare le piante anche di parecchi metri, dopo trenta anni di vita, ne assicura la continuità vegetativa, la produzione dell’ossigeno che respiriamo e anche l’estetica del viale. Poi per sei, sette anni ci si leva il pensiero.

Il nostro appello ai montatesi e a tutti i cittadini che amano il verde, affisso con manifesti nel paese e con altri numerati su ogni singolo pioppo "condannato a morte", recitano:

"Montatesi! Siamo i pioppi della zona industriale. Un po' distanti dal centro ma... montatesi come voi. Per decenni abbiamo fatto ombra. Con le nostre radici abbiamo dato stabilità alla sponda del torrente. Dopo anni di silenzio, per sicurezza vostra, abbiamo chiesto di essere potati. Ma dal comune ci dicono che non ci sono soldi per poterlo fare. Costa molto meno abbatterci. Siamo ancora giovani e in buona salute, vi supplichiamo: salvateci!”.

Diversi cittadini ci hanno chiesto in che modo potevano aderire alla nostra protesta, se avevamo organizzato raccolta firme o altre manifestazioni. Abbiamo risposto che abbiamo in animo di chiedere un nuovo incontro al Comune per verificare se esiste la volontà di trovare una soluzione che eviti l’abbattimento e in caso contrario valuteremo seriamente quali contromisure sarà opportuno attivare per salvare le piante".

COMUNEROERO ODV

OSSERVATORIO PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO DI LANGHE E ROERO

ITALIA NOSTRA PIEMONTE

CANALE ECOLOGIA ODV

PRO NATURA PIEMONTE

FORUM SALVIAMO IL PAESAGGIO

COMUNITÀ LAUDATO SI’ DI BRA 2 ODV

LAUDATO Sì’/GAZZETTA D’ALBA

PIEDIXTERRA