Si torna provare il brivido della velocità con Bassino in Austria: due SuperG e discesa nel weekend

CUNEO CRONACA - Sofia Goggia, Federica Brignone, Marta Bassino, Roberta Melesi, Nicole Delago, Nadia Delago, Laura Pirovano, Elena Dolmen, Monica Zanoner, Vicky Bernardi e Teresa Runggaldier sono le undici convocate dal direttore tecnico Gianluca Rulfi per l’impegnativa tappa di Coppa del mondo sulla pista austriaca di Altenmarkt/Zauchensee dedicata alla velocità.

In calendario il terzo e quarto supergigante della stagione (il primo dei quali recupera quello cancellato a St. Moritz), programmati venerdì 12 (ore 10.45) e domenica 14 gennaio (ore 10.45), mentre sabato 13 toccherà alla terza discesa (ore 11.00). Tutte le gare verranno tramsesse in diretta televisiva su Rai Due ed Eurosport, ricordiamo che l’Italia dispone di nove posti sia in discesa che supergigante.

L’albo d’oro della manifestazione registra un successo italiano con Federica Brignone in supergigante il 12 febbraio 2020, gara in cui Bassino si piazzò terza, mentre il giorno precedente Nicol Delago fu seconda in discesa, così come Lucia Recchia nella stagione 2004/05. Goggia difende nell’occasione entrambi i pettorali delle classifiche di specialità.

Marta in questi giorni si è preparata sulle nevi della Val di Fassa, che ospiteranno la Coppa del Mondo tra poco più di un mese. Ecco le sue parole: "È stato bello e importante tornare a indossare gli sci lunghi, sentire il brivido della velocità. Qui troviamo sempre condizioni ideali e abbiamo svolto un ottimo allenamento. Mi sento bene, so quello che devo fare. Non resta che trovare un po' di continuità di prestazioni e fiducia. I pezzi si metteranno assieme".

Il suo Fan Club di Borgo ricorda che sono in corso le "giornate bianche" del Michelin Sport Club, che permettono ai tesserati del Fan Club di sciare a Limone, nella Riserva Bianca. Per accedere a questo e ad altri benefici esclusivi occorre presentarsi la prima volta alla sede del Michelin Sport Club (via Torino 302 a Cuneo - orari dal lunedì al venerdì 10–20.30, sabato e domenica 10–15), muniti di tessera del fanclub e di tessera magnetica per lo sci (ad esempio quella di Limone Riserva Bianca) per effettuare la registrazione; dopodiché, nelle ulteriori occasioni, basterà aderire telefonicamente e pagare in forma elettronica. Tutte le info QUI.

(Testo tratto dal sito di Fisi)