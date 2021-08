Si parla di "Dante il provenzale" a Coumboscuro, tradizionale meta della Traversado da Oltralpe

CUNEO CRONACA - Dal 24 al 29 agosto. L’evento centrale dell’annata provenzale a Coumboscuro si annuncia per l’edizione 2021 assai ricco. L’intero programma che interesserà il territorio delle Alpi occidentali tra Piemonte e Provenza, si ispira ai 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Di qui la scelta del percorso della Traversado, che da Oltralpe, con le sue otto colonne, porterà centinaia di camminatori verso Coumboscuro: sono i figli degli emigranti che hanno trovato fortuna oltre le montagne e che tornano sui sentieri tracciati dai loro padri, verso i paesi montani d’origine.

A COUMBOSCURO

Sabato 28 agosto

Nel pomeriggio aprono le rassegne espositive

> Sus la bruèro - constellazioni infinite - Botto, De Siena, Rosso, Segreti

> Andrea Parodi - rassegna multimediale sull'uomo e l'artista sardo

> letteratura provenzale libri, riviste, musica, video

> lou marchà mostra-mercato delle Alpi Piemonte / Provenza

– ore 15.00 – CONVEGNO / DIBATTITO “Dante il provenzale”, metterà a fuoco il legame tra Dante e l’antica lingua provenzale, che, durante la sua epoca era la lingua franca della poesia e delle corti europee, grazie al fenomeno dei trovatori, portatori della prima letteratura dell’Europa moderna.

– ore 21.00 - il concerto dei Tazenda + Marlevar e la vocalist Luisa Cottifogli, la band sarda di “Spunta la luna dal monte”, legati da profonda amicizia a Coumboscuro per aver realizzato diverse collaborazioni discografiche e tour di concerti in Europa. In particolare si farà importante omaggio alla voce di Andrea Parodi, che da solista, collaborò con Marlevar, la formazione che porta in spettacolo le liriche di Sergio Arneodo e di cui Andrea fu voce per due anni di tour in Europa e Africa. La Fondazione Andrea Parodi sarà presente con una mostra con allestimento multimediale.

Dalle ore 22.30 segue la Nuéch dal Fueiassìer – la notte del grande fuoco che brucia l’estate con gruppi di musica e danza popolari.

Domenica 29 agosto – ore 10.00 - la S. Messa degli emigranti cantata con l’antico repertorio provenzale.

Ore 15.00 l’evento conclusivo del Roumiage 2021 con Daniele Silvestri in concerto. Lo scrittore e cantante di notorietà internazionale sarà a S Lucio sulla scia dell’amicizia tra Sergio Arneodo Fabrizio De André, che a Coumboscuro era ospite. Un evento che chiuderà, come ogni anno il Roumiage, che negli anni ha accolto tante notorietà dello spettacolo europeo: Angelo Branduardi, Alan Stivell, Cristiano De André; Antonella Ruggiero, Simone Cristicchi, Jhon Renbourn…

L’IMMAGINE UFFICIALE DEL ROUMIAGE 2021

Come ogni edizione la direzione artistica del Roumiage ha elaborato una immagine ufficiale dell’evento. Quella del 2021 (nella foto che pubblichiamo) ritrae una ragazza con cuffia tradizionale in testa con una cascata di capelli neri con mesches con varietà di colori. Colori che si specchiano nelle icone che le ricoprono il corpo e che mettono in risalto le espressioni popolari di indicare le lingue di territorio: “Vulgare”, “Dialet”, “A nosto modo”, “Patois”, “Pacan”, Chabal”, “gergoun”…

Un omaggio alla varietà linguistica individuata da Dante nel settimo centenario sua morte. con la caduta del latino ed il formarsi di tante lingue. Il sommo poeta fu uno tra i primi a studiare la formazione delle lingue neolatine e scegliere proprio il suo “vulgare” fiorentino per scrivere la Divina Commedia.

La ragazza ritratta è Luci Quinquet, figli di emigranti da Coumboscuro in Provenza. Porta il nome di sua nonna, vive a Grasse e studia chimica. “Ho accettatto la posa per via dellee mie radici montanare che sono forti, come i legami linguistici e culturali alla terra dei reire, degli avi”

PREVENDITE

Mailticket

Tazenda - https://www.mailticket.it/manifestazione/8J31/tazenda-antistasis

Daniele Silvestri - https://www.mailticket.it/manifestazione/3Q31/ROUMIAGE_2021

Zona Cuneo:

ATL del cuneese via pascal 7 – Cuneo – tel. 0171690217

Macelleria Serra, via Roma 48 – Caraglio – tel. 0171.619105.

L’OSTE - ristorazione

sabato 28 Cena – Euro 19,00

Domenica 29 Pranzo – Euro 12,00

PRENOTAZIONE PASTI : info@coumboscuro.org

NAVETTE

Navette servizio gratuito e continuato Monterosso Grana – Coumboscuro

28 agosto – 14.30 / 24.00

29 agosto. - 11.00 / 20.00

PS evento soggetto alle direttive governative anti covid in vigore.

rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 mt., accesso ai concerti consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (GREEN PASS). Esenti i ragazzi sotto i 12 anni di età.

INFO

Coumboscuro Centre Prouvençal S Lucio de Coumboscuro – Monterosso Grana – Cuneo Tel. 0171.98707 – 328.6039251- 349.6774516 - info@coumboscuro.org