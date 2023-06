Si firmerà a Betlemme il gemellaggio con la città di Bra, poi degustazione di vini palestinesi

CUNEO CRONACA - Si terrà a Betlemme, giovedì 15 giugno prossimo, alle 11.30 ora locale, 10.30 in Italia, la firma ufficiale del patto di Gemellaggio tra la città di Betlemme e la città di Bra. I sindaci Hanna Hanania e Giovanni Fogliato firmeranno il documento nel corso della cerimonia, in programma presso il municipio di Betlemme, che sarà tramessa in diretta Facebook sulla pagina della Municipalità di Betlemme e sulla pagina del Comune di Bra. Sarà possibile assistere alla trasmissione, a partire dalle 10.30, anche nella sala consigliare “Achille Carando” a piano terra del municipio.

Nel pomeriggio, in onore del gemellaggio, è in programma con il Vis – Volontariato internazionale per lo sviluppo, “Territori DiVini” nuova edizione della degustazione di vini della cantina palestinese di Cremisan (gestita dai Salesiani). L’evento, patrocinato dal Comune di Bra e in collaborazione con Slow Food e Rotary Club Bra, si svolgerà sotto l’ala di corso Graibaldi dalle 19 alle 22 (contributo per progetti di solidarietà di 10 euro – info al 335 8057965).