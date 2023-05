Si attenua l'allerta meteo in Granda, ma più stabile e soleggiato solo martedì

CUNEO CRONACA - Nelle ultime 12 ore si è assistito ad un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Sono state registrate precipitazioni cumulate di circa 20-40 mm sulle valli alpine Chisone Po e Lanzo, mentre sulle restanti zone alpine e pedemontane valori compresi tra 10 e 20 mm. Picchi di 41 mm a Clot della Soma (TO), 37 mm a Colle Barant (TO). In 4 giorni sono stati osservati tra 200 e 270 mm sulle medesime zone, con massimi di 318 mm a Barge (CN), 303 mm a Camparient (BI), 268 mm a Praly (TO), 256 mm a Vaccera (TO); quantitativi inferiori sulle zone alpine più settentrionali, sull’Appennino e sulle pianure. Nevicate su tutto l’arco alpino oltre i 2200- 2400 m con massimi in alta quota di 130 cm a Rifugio Gastaldi (TO) e 80 cm Passo del Moro (VB).

A seguito dell’esaurirsi delle precipitazioni i livelli dei corsi d’acqua principali e secondari sono in diminuzione, con l’eccezione dei fiumi Po e Tanaro che, nelle sezioni di pianura, sono in modesta crescita. I livelli dei corsi d’acqua secondari tributari di Po e Tanaro sono scesi al di sotto della soglia di guardia. I torrenti Varaita e Pellice sono tornati inferiori al livello di guardia e sono in diminuzione. In queste ore il colmo di piena del Po sta transitando a Carignano (TO) mentre a valle i livelli sono in modesto aumento. Fino alla sezione di Villafranca Piemonte (TO) il Po è in marcata diminuzione mentre a valle i livelli idrometrici sono attualmente superiori alla soglia di guardia. Il Tanaro è in lieve crescita nelle sezioni a valle di Asti.

Il minimo depressionario responsabile delle abbondanti precipitazioni sul Piemonte si è ormai allontanato dalla Sicilia muovendosi verso levante. Le condizioni sono in netto miglioramento già da alcune ore, con ampie schiarite in pianura e piogge in totale esaurimento su tutti i settori. Lunedì (22 maggio) la progressiva espansione dell'anticiclone atlantico sull'Europa centrale favorirà la risalita dei valori di pressione, sebbene infiltrazioni di aria fresca in quota potranno innescare rovesci o temporali sparsi, più intensi e probabili sul Cuneese in mattinata. Condizioni più stabili e soleggiate sono attese per martedì.

Nelle prossime ore continuerà la diminuzione dei livelli dei corsi d’acqua principali e secondari. Si prevede il transito del colmo di piena del Po a Torino nella notte e il decremento dei livelli al di sotto della soglia di guardia nella mattinata di lunedì. I livelli del fiume Tanaro si manterranno al di sotto del livello di guardia lungo tutta l’asta e sono previsti in diminuzione, nella sezione di Alessandria, dalla mattina di lunedì. Nelle prossime ore sono possibili inneschi isolati di frane superficiali nei settori pedemontani e collinari del Cuneese e Torinese.

Tutti i 20 Comitati e le sedi Croce Rossa dislocate sul territorio sono attivi da venerdì sera per monitorare la situazione in atto e in stretto contatto con le amministrazioni e le altre associazioni di Protezione Civile. Sono partiti anche 4 volontari da Cuneo e Borgo San Dalmazzo, tra cui due operatori specializzati nel salvataggio in acqua, per le attività di soccorso in Emilia Romagna. Chi volesse donare per alluvione in Emilia può farlo su www.cri.it con tutti i metodi di pagamento. Al momento non vengono raccolti beni.

Martedì 23 maggio

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso con velature in transito nel pomeriggio sul settore settentrionale. Precipitazioni: assenti salvo isolati rovesci sui rilievi alpini. Zero termico: in ulteriore rialzo sui 3300-3400 metri. Venti: deboli a tutte le quote, orientali sulle Alpi e da nordest, in rotazione dai quadranti meridionali in serata, altrove. Mercoledì 24 maggio Nuvolosità: cielo poco nuvoloso con cumuli in formazione sui rilievi. Precipitazioni: rovesci o temporali sparsi sui rilievi, in possibile transito sulle pianure. Zero termico: sostanzialmente stazionario sui 3300-3400 metri. Venti: deboli variabili a tutte le quote. (Foto Cri Cuneo)