Si celebra San Martino con "Cherasco Natura": mercati, mostre e musei aperti

CUNEO CRONACA - Domenica 9 novembre a Cherasco si terrà "Cherasco Natura", il mercato che presenta prodotti di qualità alimentari e manufatti artigianali. La data è sempre in concomitanza alla festa di San Martino, un appuntamento che soprattutto in passato aveva un forte carattere contadino e popolare, legato al ciclo agricolo e vinicolo.

Dislocate nelle due vie ortogonali del centro storico ci saranno diverse sezioni: una dedicata ai produttori agricoli che vendono i loro prodotti italiani e a km zero appartenenti alla Coldiretti o aderenti a Campagna Amica e un’area con imprenditori agricoli membri di Confagricoltura. Vi sarà una postazione che ospiterà il Mercato della Terra di Slow Food, dove piccoli produttori e artigiani del cibo vendono i loro prodotti, garantendo e raccontandone in prima persona la qualità. Non mancheranno alcuni banchi con prodotti biologici ed ecologici certificati, con svariati generi esposti, sia alimentari, sia cosmetici per l’igiene e la bellezza.

Ci saranno poi le bancarelle delle eccellenze enogastronomiche cheraschesi raggruppate in Gusta Cherasco, l’associazione locale che promuove l’enogastronomia, l’ospitalità e il territorio di Cherasco. Oltre al genere alimentare, infine, si potrà visitare una piccola sezione artigianale con espositori di oggetti frutto della creatività, dell’ingegno e della fantasia. Tra le produzioni artistiche esposte si potranno trovare ceramiche fatte a mano, lavori in tessuto, in lana, in feltro, in ferro battuto, in legno, in vetro, con le pietre, découpage, in bambù, con fiori, dipinti a mano, monili, gioielli, cucito creativo.

A Palazzo Salmatoris sarà visitabile fino al 22 febbraio 2026 la mostra “Sbam. Un percorso nella Pop Art”, un viaggio attraverso il movimento che ha rivoluzionato il panorama artistico del XX secolo, celebrando e al contempo interrogando la società di massa e la cultura popolare. Si potranno ammirare opere di Warhol, Rauschenberg, Lichtenstein, Dine, Indiana, Schifano, Festa, Angeli, Baj, Nespolo, Arman, Rotella, alle quali si aggiunge un’ampia analisi delle nuove tendenze della Pop Art Italiana e Internazionale. La mostra sarà aperta da mercoledì a domenica e nei giorni festivi, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (ultimo ingresso ore 18.00); il biglietto intero ha un costo di 12 euro, il ridotto di 7 euro.

La Chiesa di San Gregorio ospiterà una rassegna a completamento di quella del Salmatoris “Sbam icons. Un percorso nella Pop Art” (aperta sempre da mercoledì a domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30: la visita è inclusa nel biglietto di Palazzo Salmatoris). Si potrà, poi, accedere gratuitamente anche al Museo Civico G.B.Adriani, che ha riaperto al pubblico le sue sale storiche e quelle restaurate, con collezioni di libri, monete, sigilli, medaglie, quadri e stampe di storia locale e alcune sale decorate con affreschi del pittore cheraschese Sebastiano Taricco, databili intorno al 1680 (ingresso dalle 9.30-12.30 e dalle 14.30 alle 18.30).

A Cherasco, inoltre, si trova il Museo della Magia, con sale tematiche allestite scenograficamente e un teatro adibito a spettacoli di illusionismo: la giornata può essere anche l’occasione per offrire a bambini e adulti un viaggio immaginario in un contesto fiabesco (per info www.museodellamagia.it). Durante la giornata di domenica ci sarà, in aggiunta, la possibilità di visitare gratuitamente la Sinagoga, sita nell’antico quartiere ebraico, all'ultimo piano di un edificio in via Marconi, 6. Si tratta di un esempio ancora integro di sinagoga di ghetto piemontese e fu edificata nel Settecento. Seguirà i seguenti orari di apertura: 10.30 - 13.30 / 14.30 - 18.30. Ultimo ingresso alle ore 17.30.

Cherasco, infine, offre una vasta gamma di eccellenze enogastronomiche: dalle chiocciole cucinate nei modi più svariati nei ristoranti cittadini alla salsiccia di Cherasco, al Barolo, ai dolci Baci, perfetto connubio tra nocciola di Langa e cacao, oppure la Robiola di Cherasco, eccezionale formaggio che ha ottenuto la prima De.Co., riconoscimento comunale che garantisce la genuinità e la filiera del prodotto. La Città delle Paci, con la sua storia, l'arte, la cultura, è anche uno degli 11 Comuni del Barolo.

Per tutta la giornata il centro storico sarà vietato alle auto, il mercato si svolgerà dalle 8 alle 18. Comodi parcheggi si trovano a pochi passi dal mercato. A disposizione anche un’ampia area camper attrezzata. Sia domenica 9 che lunedì 10 novembre oltre l’arco di Porta Narzole si svolgerà la fiera commerciale di San Martino, con il consueto parco divertimenti.