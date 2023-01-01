Sguang Informatica punta sul noleggio: una soluzione per contenere i costi e aggiornare gli uffici

CUNEO CRONACA - Da oltre vent'anni Sguang Informatica affianca aziende, enti pubblici e istituti bancari con soluzioni tecnologiche, servizi informatici e assistenza specializzata. Nata nel Cuneese e oggi operativa principalmente tra Piemonte e Liguria, l'azienda si è affermata come punto di riferimento nel settore IT grazie a un team di professionisti qualificati e a una rete di collaborazioni che consente di offrire un servizio completo, dalla consulenza all'assistenza post-vendita.

Oltre alla vendita di computer, server, stampanti, sistemi di rete e telefonia, Sguang Informatica propone un servizio di noleggio operativo di stampanti multifunzione, una formula sempre più scelta dalle imprese perché permette di disporre di tecnologie moderne senza affrontare l'investimento iniziale per l'acquisto.

Tra le soluzioni disponibili figurano la Brother MFC-EX670, ideale per uffici e studi professionali, con funzioni di stampa, copia e scansione, connessione Wi-Fi e di rete, disponibile a partire da 25 euro al mese, e la Sharp BP-51C26 A3 a colori, progettata per realtà con maggiori volumi di lavoro, dotata di display touch, stampa da dispositivi mobili e bassi costi di gestione, a partire da 35 euro al mese.

Il noleggio offre numerosi vantaggi: canone fisso e programmabile, assistenza tecnica inclusa, toner e materiali di consumo gestiti automaticamente, nessun ammortamento del bene e la possibilità di aggiornare i dispositivi al termine del contratto, mantenendo così l'ufficio sempre al passo con le più recenti innovazioni tecnologiche.

Con competenza, trasparenza e un servizio personalizzato, Sguang Informatica continua a investire nella digitalizzazione delle imprese, offrendo soluzioni su misura pensate per migliorare efficienza, produttività e continuità operativa.

Si informa inoltre che il negozio resterà chiuso per ferie dal 7 al 23 agosto. La riapertura è prevista lunedì 24 agosto 2026. Per eventuali urgenze è possibile scrivere a info@sguanginformatica.com oppure contattare il numero 0171 687801 seguendo le istruzioni della segreteria telefonica.